Ce sont les 3 séries marquantes qu’il faut voir du 15 au 21 août

Les plateformes de streaming renouvellent leur catalogue semaine après semaine et c’est quelque chose qui les favorise grandement. Eh bien, grâce au nouveau contenu, ils parviennent à garder des milliers d’utilisateurs piégés dans leurs nouveautés et leurs nouvelles productions. Tel est le cas de Disney+, Netflix Oui hbo maxqui préparent, pour la semaine du 15 au 21 août, une première à ne pas manquer.

Eh bien, encore une fois, Netflix, Disney+ Oui hbo max Ils ont révélé leurs premières pour cette semaine et il y en a une pour chaque plate-forme qui est la parfaite pour divertir, apprécier et entrer en collision avec de nouveaux contenus. En fait, ce sont trois séries relativement courtes qui sont idéales pour les téléspectateurs et, il convient de le noter, toutes sont parfaites pour les fans de genres différents, notamment pour leurs intrigues.

+ 3 séries exceptionnelles à voir du 15 au 21 août

Disney+ :

Le 18 août prochain DDisney + va ajouter à son catalogue elle-hulk, l’une des séries les plus attendues par les fans de Marvel. Après avoir brillé avec des créations comme Loki, Wanda Vision Soit Faucon et le soldat de l’hiverle MCU revient à parier sur le format épisodique et, pour ce nouveau personnage, ils ont créé cette production qui faisait déjà beaucoup parler.

Spoiler Synopsis : She Hulk suit Jennifer Walters, une avocate célibataire de 30 ans très introvertie dont le plus grand désir est de réussir dans sa profession, où elle a un grand talent pour défendre ses clients. Mais, un terrible accident paralyse sa vie et le seul capable de la sauver est son cousin, Bruce Banner (Hulk) qui change complètement sa vie.

Netflix :

le 19 août prochain Netflix va ajouter à son catalogue Âme, une nouvelle série espagnole qui, pour le moment, a une saison de dix épisodes. Après la fureur de productions comme Alba, La Nuit la plus longue ou Entrevías, les produits espagnols captent à nouveau l’attention des fans du géant du streaming.

Spoiler Synopsis : Alma se réveille dans un hôpital après un accident qui a tué la plupart de ses camarades de classe. Mais, de cela, elle ne se souvient de rien car elle perd la mémoire, bien que son passé ait également disparu. Et, au fil du temps, il essaie de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là et de retrouver son identité.

HBOMax :

Cette plateforme a, sans aucun doute, l’un des lancements les plus attendus de l’année. Il s’agit de Maison du Dragonla série qui fonctionnera comme une préquelle à jeu des trônes. La bande est l’une de celles que les fans veulent le plus voir en raison de leur joie avec l’autre production. Et c’est proche d’arriver. Ce sera le 21 août prochain quand hbo max Ajoutez-le à votre catalogue.

Spoiler Synopsis : La Maison du Dragon racontera l’histoire de la Maison Targaryen, également connue sous le nom de Maison qui nous a donné la Mère des Dragons, Daenerys Targaryen, et se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Plus précisément, il racontera l’histoire de Viserys, quelqu’un qui doit relever un défi difficile lorsqu’il est choisi par les seigneurs de Westeros pour prendre la place sur le trône de son grand-père Jaehaerys Targaryen.

