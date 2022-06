Ce sont les 3 séries HBO MAX parfaites à regarder seul

HBO MAX

La plateforme de streaming propose dans son catalogue des productions qu’il n’est pas obligatoire de regarder en entreprise. Consultez la liste complète et votez pour votre favori !

© GettyLa série idéale à regarder seule au sein du catalogue HBO Max.

Vous avez probablement apprécié des séries entières avec des amis, en famille ou en couple. La vérité est que suite aux épisodes de ces fictions disponibles sur les plateformes de streaming diffusion rendre l’expérience unique. Et c’est que commenter l’histoire ou trouver un moment en commun avec vos affections enrichit sans aucun doute le plan. Mais hbo max Il a également quelques propositions dans son catalogue que, de Spoiler, nous vous suggérons profiter seul.

Bien que ce ne soit pas impossible, il est complexe de suivre des séries avec de nombreux chapitres. C’est pourquoi vous pouvez opter pour des mini-séries à regarder en entreprise et réserver ces productions plus longues à regarder à votre rythme. Dans la liste suivante, nous passons en revue 3 fictions reconnues par la critique qui vous captivera sans aucun doute dès le premier épisode et que vous serez reconnaissant d’avoir apprécié dans le confort de votre foyer.

+ Série HBO Max à regarder seul

– Barry

Il a commencé en 2018 et a obtenu 30 nominations aux Emmy Awards. On parle de Barryla comédie HBO créée par Alec Berg et projet de loi hader. L’histoire se concentre sur Barry Berman, un tueur à gage qui souffre de dépression mais qui décide soudainement de se lancer dans le monde du théâtre. Sans aucun doute, cette série vous rattrapera complètement. C’est pourquoi nous vous proposons de le regarder seul : ainsi, vous pourrez marathoner les trois saisons à votre rythme et vous ne dépendrez de personne d’autre.

– Amis

Si c’est de la comédie, une série disponible sur HBO Max à ne pas manquer est copains. Son intrigue tourne autour d’un groupe d’amis qui vivent à New York et qui traversent toutes sortes de conflits. Son humour a marqué un avant et un après dans l’histoire des productions de ce style, donc la meilleure recommandation est d’éviter les distractions et de se concentrer sur ses blagues intelligentes pour ne rien manquer. Ça oui! Ensuite, vous devrez discuter de tout avec vos amis.

– Les secrets d’un mariage

Bien qu’un couple soit le protagoniste de cette histoire, il est préférable que vous profitiez de ses chapitres seul pour pouvoir réfléchir à des situations similaires dans votre vie. Il s’agit de Les secrets d’un mariagela série mettant en vedette Jessica Chastain et Oscar Isaac qui présente une nouvelle version du classique d’Ingmar Bergman. Sans aucun doute, cela vous fera pleurer et vous aidera à repenser votre position sur les liens amoureux, la monogamie et le divorce.

