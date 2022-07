Ce sont les 3 séries exceptionnelles qu’il faut voir du 1er au 8 août

diffusion

Netflix, Amazon Prime Video et Star Plus ont fait trois premières incontournables cette semaine. Rencontre-les.

© Amazon Prime VidéoFilles de papier

Le vendredi est arrivé et il n’y a rien de mieux que de profiter d’un bon film ou d’une bonne série dans le confort de sa maison. Et, en cela, les meilleurs alliés sont les plateformes de streaming, qui ne cessent de faire des sorties incontournables. Même si, à cette occasion, les trois services à la demande qui se sont démarqués lors de leurs premières sont Amazon Prime Vidéo, Netflix Oui Étoile Plus.

Les trois plateformes ont chacune lancé une série qui, sans aucun doute, est idéale pour profiter au début du mois d’août. Du 1er au 8 du mois qui s’apprête à commencer, rien de mieux que de rester scotché Amazon Prime Vidéo, Étoile Plus Oui Netflix pour profiter de son contenu. Découvrez les 3 séries exceptionnelles à ne pas manquer.

+ Les 3 séries marquantes qu’il faut voir du 1er au 8 août :

Star Plus :

Le 26 juillet dernier Étoile Plus a fait une grande ouverture. Il s’agit de Saint Éviter, un blockbuster argentin qui suit la vie de la célèbre Eva Perón. Cette fiction est basée sur le livre de Tomás Eloy Martínez du même nom et englobe à la fois des événements fictifs et réels.

Synopsis des spoilers: Il s’éloigne d’être une véritable biographie d’Eva Perón car il se concentre sur le mythe de son cadavre. Comme on le sait, le corps du « Père Noël », comme on l’appelait, a été volé pendant des années et ce qui lui est arrivé après cela reste une énigme. C’est pourquoi, dans cette série, ce qui lui est arrivé est révélé à travers des sauts dans le temps entre sa vie et sa mort.

Netflix :

il y a quelques heures Netflix a lancé l’une des meilleures séries de 2022. Il s’agit Fanatique, qui a une saison avec cinq épisodes de 20 minutes chacun. La bande est interprétée par Toto Ferro qui donne vie à deux personnages : Lázaro et Chimera, montrant sa meilleure performance.

Synopsis du spoiler : Fanático suit la vie de Lázaro, un Argentin vivant en Espagne qui mène une vie monotone et précaire, mais trouve sa meilleure opportunité de se lancer dans la renommée mondiale. Eh bien, son idole, Chimera, un chiffonnier espagnol qui se suicide devant ses fans, est physiquement le même que lui et, pour cette raison, Lázaro parvient à le remplacer en devenant une star.

Vidéo Amazon Prime :

Comme Netflix, Amazon Prime Vidéo vient de faire ses grands débuts. Il s’agit de Filles de papier, une série de science-fiction qui compte une saison de huit épisodes. La bande est pleine d’effets visuels, a des performances impressionnantes et a une touche de comédie que les fans vont adorer.

Synopsis officiel : « Quelques heures après la nuit d’Halloween en 1988, quatre filles de 12 ans doivent affronter une mission. Pris dans un conflit compliqué, ils vont voyager dans le temps pour tenter de sauver le monde.

