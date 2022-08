Ce sont les 3 meilleurs films d’Anne Heche

célébrités

Anne Heche est décédée en laissant une énorme marque sur Hollywood. Sachez quels ont été les 3 films les plus marquants de l’actrice.

© GettyAnne Hèche

Il y a quelques heures à peine, il a été confirmé queAnne Heche, l’actrice de 53 ans qui a eu un accident de voiture il y a une semaine, a perdu la vie. Comme l’ont confirmé à la fois sa famille et son représentant, ils ne s’attendaient pas à ce qu’il survive car il était dans un état critique. D’après ce qu’ils ont rapporté, l’interprète était sous respiration assistée afin d’évaluer si ses organes étaient sains pour pouvoir en faire don.

Il est à noter que, dans son accident, Anne Hecche a été coincée dans la voiture alors qu’elle prenait feu après s’être écrasée dans une maison. Pour le moment, les causes officielles de l’origine de l’accident sont inconnues puisque la voiture a quitté la route et a perdu le contrôle. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, mais ce ne sont que des spéculations et il n’y a aucune confirmation d’entre elles.

Mais, au-delà de ce terrible événement qui a marqué sa vie et s’est terminé avec elle, Anne Heche a réussi à devenir une star tout au long de sa carrière. Eh bien, l’interprète a participé à des films qui étaient à la mode à Hollywood et, en commémoration de son grand talent, on s’en souvient. Cependant, il n’y en avait que trois qui se démarquaient le plus dans l’industrie, marquant différentes générations.

+ Les 3 films les plus marquants d’Anne Heche :

1. Donnie Brasco (1997):

Dans ce film sorti en 1997, Anne Heche a côtoyé Johnny Depp et Al Pacino. L’histoire est basée sur des événements réels et suit un flic du FBI qui doit protéger un gangster nommé Donnie Brasco. Lorsqu’on lui confie la difficile tâche d’enquêter sur le clan Bonnano, il commence à être témoin d’un monde violent et dangereux qui a soif de pouvoir.

2. Six jours, sept nuits (1998):

Dans ce drame romantique qui mêle un brin d’humour et d’aventure, Anne Heche se met dans la peau d’un prestigieux éditeur qui doit se rendre sur une île pour couvrir un reportage très important pour sa carrière. La personne chargée de l’emmener à cet endroit est un homme fou et irresponsable. Ils se mettent finalement en route, mais en chemin, ils subissent un accident qui l’oblige à survivre au milieu d’une île déserte.

3. Retour au paradis (1998):

Réalisé par Joseph Ruben, ce film suit la vie de trois jeunes gens qui se rendent en Malaisie pour passer leurs vacances. Cependant, avant de rentrer chez eux, l’un d’eux finit par être arrêté pour trafic de drogue et ses amis décident d’engager un avocat pour pouvoir retourner aux États-Unis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂