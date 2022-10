Ce sont les 3 meilleures séries de Paramount +

PARAMONT+

La plateforme de streaming rassemble le contenu de Showtime, CBS, Comedy Central et MTV, entre autres studios. Quelles sont les meilleures productions du catalogue ?

©IMDBThe First Lady, l’une des séries recommandées de Paramount +.

La plateformes de streaming tels que Netflix, Prime Video et HBO Max offrent un contenu plus que populaire et reconnu à l’échelle mondiale. Cependant, d’autres services d’abonnement ont dans leurs catalogues des productions qui valent la peine d’être consultées. L’un d’eux est Paramount+ qui rassemble des contenus de divertissement premium conçus pour tous les âges au niveau international. Quel est le plus recommandé dans votre offre ?

Il faut garder à l’esprit que Paramount + comprend des séries et des films de tous genres et studios de production, y compris des sociétés telles que Paramount Pictures, Showtime, CBS, Comedy Central, MTV et Nickelodeon, entre autres. C’est pourquoi dans spoilers, nous avons préparé un classement avec les meilleures séries télévisées disponibles en streaming. Consultez la liste ci-dessous!

+ Les 3 meilleures séries de Paramount+

3. Halo

Disponible dans le catalogue Paramount+, Halo fait partie de l’univers qui a émergé avec le lancement de son premier jeu vidéo Xbox en 2001. En mars de cette même année, la plateforme de streaming a lancé cette adaptation en 9 épisodes mettant en vedette Pablo Schreiber, Natascha McElhone et Jen Taylor. De quoi s’agit-il? « Dramatisant un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant, la série tissera des histoires personnelles profondément dessinées avec de l’action, de l’aventure et une vision richement imaginée de l’avenir.», indique le synopsis officiel.

2.La Première Dame

Viola Davis, Gillian Anderson et Michelle Pfeiffer jouer les premiers rôles dans La première dame, une autre série à découvrir sur Paramount+. Dans ce cas, la première saison suit la vie de Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt. Pour raconter cette histoire, on se positionne du point de vue de ces femmes qui, avec leur charisme, parviennent à prendre des décisions qui pourraient changer l’histoire du monde depuis la Maison Blanche.

1. Les gilets jaunes

Le drame de survie Showtime, créé et produit par Ashley Lyle et Bart Nickerson, fait également partie du catalogue Paramount+. Combinant horreur psychologique et drame, il tourne autour d’une équipe de joueurs de football du secondaire qui doivent survivre dans la nature sauvage isolée du nord de l’Ontario après un accident d’avion. Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricciy et Tawny Cypress ils jouent dans le spectacle.

