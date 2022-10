Ce sont les 3 films Netflix préférés de la semaine dernière (17 au 23 octobre 2022)

Netflix

Netflix a traversé une nouvelle semaine de l’année et a par conséquent laissé un nouveau Top 3 des films que le monde regarde en ce moment. C’est quoi le #1 ?

©NetflixCe sont les 3 films Netflix préférés de la semaine dernière (17 au 23 octobre 2022).

Ce sont des délais de renouvellement pour le service de streaming Netflix et d’une nouvelle planification de l’entreprise dans le futur, où des fonctions et des propositions décentes sont attendues pour ses plus de 220 millions d’abonnés dans le monde. Au-delà de la reprise économique et au niveau des usagers, des nouvelles sont attendues sur les projets de films, qui commencent à s’éloigner de plus en plus. Pendant ce temps, les films du catalogue sont ceux dont on parle.

Construire une franchise comme Marvel ou DC Comics n’est pas facile, mais à partir de la plateforme, ils ont mentionné leur désir. Cependant, Ted Sarandos, co-directeur exécutif, a mentionné qu’après Knives Out: Glass Onion, ils ont exclu de continuer à sortir leurs films dans les principales chaînes de cinéma : « Nous nous occupons de divertir nos membres avec des films Netflix sur Netflix, c’est donc là que nous concentrons toute notre énergie et la plupart de nos dépenses. ». Pour le moment, ils continueront en fonction de ce qui arrivera à la bibliothèque.

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- L’école du bien et du mal

Octobre est le mois d’Halloween et depuis la plate-forme, ils ont promu la célébration avec différents titres. C’est pourquoi depuis le 19, les internautes peuvent profiter de ce film fantastique réalisé par Paul Feig, avec Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie et Laurence Fishburne. Sa prémisse suit Sophie et Agatha, deux amies qui naviguent dans une école hantée pour jeunes héros et méchants, et se retrouvent là de part et d’autre de la bataille entre le bien et le mal.

2- La fille la plus chanceuse du monde

Après avoir été le plus choisi lors de la mise à jour précédente, il est cette fois tombé à la deuxième place. Il s’agit de l’adaptation du roman homonyme du réalisateur Mike Barker, avec Mila Kunis comme protagoniste. L’histoire tourne autour d’Ani FaNelli, une New-Yorkaise qui semble tout avoir, mais lorsque le réalisateur d’un documentaire policier l’invite à raconter sa version de la tragédie survenue lorsqu’elle était adolescente, elle est forcée d’affronter un passé sinistre. .. qui pourrait ruiner votre vie.

1- La malédiction de Bridge Hollow

Après une première prometteuse le 14 octobre, au cours de laquelle ils ont obtenu une réponse immédiate du public, ce film est devenu le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. Jeff Wadlow dirige Marlon Wayans, Priah Ferguson et Kelly Rowland dans cette comédie d’horreur. La prémisse la plus populaire de nos jours est centrée sur un père qui déteste Halloween et le soir des vacances, ils doivent sauver la ville lorsqu’un ancien esprit fait des ravages en donnant vie aux décorations.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂