Ce sont les 20 albums K-Pop les plus vendus d’octobre 2020 sur la base des graphiques Hanteo

Octobre 2020 est terminé, et ce fut un autre mois plein de grands retours K-Pop. Hanteo a publié une liste des albums les plus vendus en fonction de leurs données, et voici les 20 meilleurs résultats!

Comme d’habitude, beaucoup d’entre eux ont été publiés en octobre, mais il y en a un certain nombre qui ont également été publiés avant, donc les ventes mensuelles ainsi que les ventes totales sont incluses.

20. La première étape: chapitre deux par TREASURE

Sorti le 22 septembre 2020, cet album s’est vendu à 15,9 k exemplaires en octobre et à 187,8 k exemplaires au total!

19. Origine par B1A4

Sorti le 19 octobre 2020, cet album s’est vendu à 18,2k exemplaires en octobre et à 18,2k exemplaires au total!

18. Allumer par UP10TION

Sorti le 24 septembre 2020, cet album s’est vendu à 24,8k exemplaires en octobre et a vendu 45,7k exemplaires au total!

17. Boyager par DRIPPIN

Sorti le 28 octobre 2020, cet album s’est vendu à 26,8 k exemplaires en octobre et a vendu 26,8 k exemplaires au total!

16. Faites-nous face par VERIVERY

Sorti le 13 octobre 2020, cet album s’est vendu à 28,1k exemplaires en octobre et s’est vendu à 28,1k exemplaires au total!

15. Bonjour, temps étrange par CIX

Sorti le 27 octobre 2020, cet album s’est vendu à 30,7k exemplaires en octobre et à 30,7k exemplaires au total!

14. Identité: première vue par WEi

Sorti le 5 octobre 2020, cet album s’est vendu à 34,9 k exemplaires en octobre et a vendu 34,9 k exemplaires au total!

13. Super un (Asia ver.) Par SuperM

Sorti le 26 octobre 2020, cet album s’est vendu à 38,1k exemplaires en octobre et s’est vendu à 38,1k exemplaires au total!

12. Livre d’histoire spécial par SF9

Sorti le 12 octobre 2020, cet album s’est vendu à 39,5 k exemplaires en octobre et a vendu 39,5 k exemplaires au total!

11. Chasse par The Boyz

Sorti le 22 septembre 2020, cet album s’est vendu à 45 000 exemplaires en octobre et à 259,6 000 exemplaires au total!

dix. Dans la vie par Stray Kids

Sorti le 14 septembre 2020, cet album s’est vendu à 47,5k exemplaires en octobre et s’est vendu à 313,3k exemplaires au total!

9. [12:00] par LOONA

Sorti le 19 octobre 2020, cet album s’est vendu à 54,8k exemplaires en octobre et à 54,8k exemplaires au total!

8. Pomper par Golden Child

Sorti le 7 octobre 2020, cet album s’est vendu à 69,3k exemplaires en octobre et s’est vendu à 69,3k exemplaires au total!

sept. NOUS: TH de PENTAGON

Sorti le 12 octobre 2020, cet album s’est vendu à 82,5k exemplaires en octobre et à 82,5k exemplaires au total!

6. Affaire Skool Luv par BTS

Sorti le 15 mai 2014, cet album s’est vendu à 181,1k exemplaires en octobre et s’est vendu à 348,7k exemplaires au total!

5. Yeux grands ouverts par TWICE

Sorti le 27 octobre 2020, cet album s’est vendu à 227,9 k exemplaires en octobre et a vendu 227,9 k exemplaires au total!

4. Minisode 1: Heure bleue par TXT

Sorti le 26 octobre 2020, cet album s’est vendu à 300,7k exemplaires en octobre et à 300,7k exemplaires au total!

3. L’album par BLACKPINK

Sorti le 6 octobre 2020, cet album s’est vendu à 728,8k exemplaires en octobre et à 728,8k exemplaires au total!

2. NCT 2020 Résonance Pt.1 par NCT

Sorti le 12 octobre 2020, cet album s’est vendu à 805,2k exemplaires en octobre et s’est vendu à 805,2k exemplaires au total!

1. ; [Semicolon] de SEVENTEEN

Sorti le 19 octobre 2020, cet album s’est vendu à 959,0k exemplaires en octobre et a vendu 959,0k exemplaires au total!