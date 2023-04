Ce sont les 2 PREMIERES de PRIME VIDEO que vous DEVEZ voir AUJOURD’HUI

Première vidéo

Profitez de ces deux premières tant attendues sur Prime Video.

Pour que vous profitiez du vendredi et aussi du week-end, on vous dit quelles sont les deux séries qui viennent d’arriver sur Prime Video et qu’il faut voir Et, comme si cela ne suffisait pas, les deux sont des productions internationales, mais en espagnol.

+ En voyage avec les Derbez, saison 3

La troisième saison arrive qui suit les voyages de l’une des familles de divertissement les plus connues au Mexique et en Amérique latine et pour cette occasion, elles promettent non seulement plus d’aventure, mais aussi plus de drame que lors des deux saisons précédentes.

Synopsis officiel : « Après deux saisons au cours desquelles Eugenio Derbez a mené les aventures exotiques et chaotiques de la famille, cette fois le plan est différent : ils décident tous de rejoindre Aislinn et de voyager vers une destination pour se détendre : la Jamaïque. Mais ce plan va se transformer en un chaos plein de surprises. En cette nouvelle saison, notre famille bien-aimée voyagera en laissant les caméras documenter sa dynamique quotidienneainsi que leurs moments les plus drôles et les plus intimes« .

+ L’internat : Las Cumbres 3

La troisième saison de L’internat : Las Cumbres est maintenant disponible sur Prime Video et non seulement les protagonistes que nous connaissons, mais aussi un nouveau membre arrive qui va tout secouer. L’histoire de la troisième saison se déroule trois mois après les événements qui ont mis fin à la vie de Paz tandis qu’Amaia est sûre que les mystères de l’internat ne sont toujours pas résolus.

Synopsis officiel : « Prête à aller jusqu’au bout, Zoé, une nouvelle étudiante d’une résidence où l’on ne savait plus quoi faire d’elle, s’en mêle. Le groupe se retrouve bientôt impliqué dans d’horribles disparitions et crimes dans les murs du monastère. Une course à la vie ou à la mort qui deviendra un véritable test de leur amitié« .

