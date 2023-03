Ce sont les 2 NETFLIX K-DRAMAS qui DEVRAIENT sortir une nouvelle saison en 2023

in

Netflix

Netflix a un énorme catalogue de k-dramas, mais il y en a deux qui sont encore incomplets et pour lesquels les fans attendent une nouvelle saison. rencontre-les.

S’il y a quelque chose que Netflix a su faire, c’est de capter les téléspectateurs à travers le k-drames. Ce type de genre a été placé au sommet de l’intérêt de milliers de personnes à travers le monde. C’est pourquoi, dans le catalogue de la plateforme, il existe une grande variété de séries et de films qui composent ce groupe.

Cependant, il convient de noter que peu ont atteint le pic maximum de Netflix. Parmi eux se trouve La gloire, qui actuellement est le k-drama le plus regardé du géant du streaming. Quoi qu’il en soit, au-delà de cela, il y a deux productions pour lesquelles les fans attendent toujours des nouvelles.

Les 2 k-dramas qui devraient présenter une nouvelle saison cette année :

Au-delà du fait que Netflix a des séries pour ne pas rater le k-drames qui sont déjà terminées, la réalité est qu’il y en a qui sont encore très attendues. deux d’entre eux sont Wow, un avocat extraordinaire et Offre d’emploideux productions qui en 2022 sont devenues un succès mondial.

Woo, un avocat extraordinaire :

Cette production est arrivée sur Netflix en 2022 et a fait fureur. En fait, il a atteint un tel point qu’il est déjà parmi les plus visionnés de l’histoire de la plateforme. Dans la liste des non-anglophones les plus reproduits a atteint la septième position. Pour cette raison, le géant du streaming n’a pas hésité à le renouveler.

La série, qui suit un avocat atteint de troubles du spectre autistique, aura une deuxième édition et tout indique qu’elle pourrait sortir en 2023. Même ainsi, la vérité est que Netflix n’a pas encore confirmé de date de sortie ni annoncé le début du tournage..

Offre d’emploi:

Comme Woo, Offre d’emploi il a également été créé en 2022. Avec une saison de 12 épisodes, c’est l’une des plus grandes tendances sur Netflix. Son intrigue charmante et ses personnages passionnants ont captivé des milliers de personnes à travers le monde. En tout cas, le géant du streaming n’a pas encore confirmé de renouvellement.

Par ailleurs, il convient de noter qu’une rumeur a fuité selon laquelle le producteur ne veut pas continuer l’histoire. Bien qu’il y ait eu différents sujets ouverts qui manquent de développement, on ne sait pas s’il y aura une nouvelle édition.

