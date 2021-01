Ce sont les 2 mobiles les plus puissants que vous pouvez acheter pour moins de 200 euros

Gimbal Smartphone - Stabilisateur Smartphone Pliable à 3 Axes Supporte Jusqu'à 280g, Stabilisateur de Cardan Contrôle Intelligent Léger Portable pour iPhone12/11 Pro/XR/XS Max, Samsung Galaxy,Huawei

【Conception Pliable Innovante】 iSteady X, un nouveau stabilisateur pliable à 3 axes pour smartphone. Le cadre blanc ivoire rehaussé d'une plaque frontale en métal givré doré fait de ce cardan une élégance. Grâce à des matériaux spéciaux, le poids de ce cardan pliable n'est que de 259g, ce qui est similaire à un iPhone 11 pro max. Vous pouvez le tenir à la main ou le mettre dans la poche de votre jean. Saisissez simplement le cardan pliant iSteady X et explorez le plaisir de filmer. 【Auto Inception】 Êtes-vous prêt à devenir Volgger / YouTuber avec des millions d'adeptes avec le cardan iSteady X en un seul clic? En mode instantané dans l'application HOHEM PRO, divers modèles en un clic tels que le lancement, le zoom de chariot, le time-lapse de mouvement sont prêts pour que vous puissiez produire des clips cinématographiques. Juste un clic, votre téléphone pivotera ou zoomera automatiquement pour créer des séquences cinématographiques de type film. 【Fonctionnement extrêmement facile】 Le stabilisateur pliable iSteady X adapte la conception à une main et simple en plaçant les fonctions les plus essentielles dans la paume de votre main. Il vous suffit de cliquer une fois pour passer du téléphone du mode paysage au mode portrait, de basculer sur la prise de vue et l'enregistrement et de cliquer deux fois pour basculer entre l'appareil photo avant et arrière. C'est pratique que vous pouvez vous concentrer sur votre tournage sans interruption. 【Expolorer le plaisir avec Hohem Pro】 La mise à niveau du tout nouveau Hohem Pro est parfaitement compatible avec le système iOS/Android. D'innombrables fonctions telles que le suivi du visage/objets, les filtres de beauté, l'inception automatique, la prise de vue et le tournage 4K, et le timelapse. Quatre modes de suivi (Pan & Tilt Follow, Pan Follow, All Follow / Lock) et la vitesse de réponse du moteur peuvent également être commutés pour répondre à vos différentes exigences de tournage. 【Charge utile élevée et compatibilité】 Avec la charge utile jusqu'à 280g, le stabilisateur de cardan iSteady X est compatible avec le smartphone dans la largeur de 58mm à 90mm,y compris les smartphones les plus populaires du marché, tels que l'iPhone 12/11 pro max/11 pro/X/10/9/8, Samsung S10/S9/S9 +/S8/ S8 +/Note8/ Note9, Huawei P10 pro/ P10/P10 Plus/P9/Mate 10/9/8/S/P20/P20 pro/P30/P30 pro et ainsi de suite. Chaque cardan bénéficiera du support après-vente de Hohem équipe professionnelle.