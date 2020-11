Ce sont les 17 MVs K-Pop féminines les plus appréciées de 2020

Nous approchons de la fin de 2020, c’est donc le bon moment pour revenir sur certains des clips musicaux K-Pop les plus populaires de l’année.

Les fans montrent souvent leur amour pour un artiste en diffusant leurs MV sur Youtube, mais une autre bonne mesure du succès d’une chanson est la quantité de likes qu’elle reçoit au fil du temps sur la plate-forme également.

Voici le top 17 des artistes féminins K-Pop les plus appréciés de 2020 à ce jour!

17. «Who Dis?» par numéro secret

Sortie le 19 mai, la première chanson de Secret Number « Who Dis? » a incroyablement bien fait, maintenant à 1,31 million de likes et aussi 32,3 millions de vues!

16. «LA DI DA» par EVERGLOW

Les fans d’EVERGLOW ont montré leur amour pour le groupe avec leur dernière chanson, sortie le 21 septembre, avec 1,35 million de likes et également 70,5 millions de vues!

15. «Aya» par MAMAMOO

Le retour en groupe de MAMAMOO était attendu depuis longtemps depuis leur single «Hip» sorti l’année dernière, et ils n’ont pas déçu! Sorti le 3 novembre, «AYA» compte jusqu’à présent 1,68 million de likes et 27,4 millions de vues.

14. «Ce que vous attendez» par Somi

Le premier retour de Somi en tant qu’artiste solo a été très réussi jusqu’à présent! «What You Waiting For» est sorti le 22 juillet et compte 1,94 million de likes ainsi que 34,2 millions de vues.

13. «Black Mamba» par Aespa

divertissement SMLe nouveau groupe de filles du groupe a déjà pris d’assaut le monde, comme en témoigne la performance de «Black Mamba» sur YouTube. Sorti le 17 novembre, il compte déjà 1,98 million de likes et 59,4 millions de vues.

12. «Oh My God» par (G) I-DLE

Le retour en milieu d’année de (G) I-DLE était unique et créatif, et les fans l’ont clairement apprécié sur la base des données du MV! Sorti le 6 avril, il compte 2,02 millions de likes et 121,7 millions de vues.

11. «DUN DUN» par EVERGLOW

Ce groupe de recrues a vraiment placé la barre haute avec deux de ses chansons qui se retrouvent en tête de cette liste! Sorti le 3 février, «DUN DUN» compte 2,74 millions de likes et 170,9 millions de vues.

10. «Not Shy» par ITZY

Encore un groupe de recrues qui se montre très prometteur, le dernier single d’ITZY a également connu beaucoup de succès depuis sa sortie cet été le 17 août! Il est actuellement à 2,85 millions de likes et 119,3 millions de vues.

9. «Monster» par Irene & Seulgi de Red Velvet

La première sous-unité de Red Velvet était très attendue, et en raison de cela et de la qualité de la chanson elle-même, elle a incroyablement bien fonctionné. Sorti le 6 juillet, il compte 2,95 millions de likes ainsi que 73,8 millions de vues.

8. «Je ne peux pas m’arrêter» par TWICE

La dernière chanson de TWICE est sortie il y a seulement un mois le 26 octobre, mais elle a déjà grimpé en flèche dans les likes et les vues, ce qui n’est pas trop surprenant compte tenu de leur popularité! « I Can’t Stop Me » a 3,60 millions de likes et 144,4 millions de vues.

7. «WANNABE» par ITZY

La sortie en début d’année d’ITZY a également été très réussie. Sorti le 9 mars, «WANNABE» compte actuellement 3,63 millions de likes et 240,3 millions de vues.

6. «More & More» par TWICE

Le succès estival de TWICE, sorti le 1er juin, est une preuve supplémentaire de leur succès en tant que groupe, avec 4,35 millions de likes et 212,4 millions de vues.

5. «Maria» par Hwasa

Hwasa a prouvé à quel point elle est incroyablement talentueuse, à la fois en groupe et en solo, avec ce succès massivement réussi sorti le 29 juin. Entre les deux mises en ligne sur YouTube, la vidéo compte 4,39 millions de likes et 128,9 millions de vues.

4. «Eight» par IU ft. Suga

La collaboration d’IU avec BTSSuga semble avoir été une excellente idée pour tous les deux, compte tenu de la qualité de cette chanson! Sorti le 6 mai, le MV compte 4,81 millions de likes et 105,0 millions de vues.

3. «Lovesick Girls» par BLACKPINK

En tant que chanson titre du premier album de BLACKPINK, il n’est pas surprenant que «Lovesick Girls» soit un énorme succès depuis sa sortie le 1er octobre! Il est actuellement à 10,86 millions de likes et 266,9 millions de vues.

2. «Ice Cream» par BLACKPINK & Selena Gomez

Le hit de fin d’été de BLACKPINK avec Selena Gomez était également extrêmement populaire, et à juste titre! Sorti le 27 août, il compte 14,81 millions de likes et 418,2 millions de vues.

1. «Comment tu aimes ça» par BLACKPINK

Enfin, la chanson d’artiste féminine la plus regardée de l’année est également la plus appréciée, ce qui n’est pas surprenant étant donné que c’est BLACKPINK @ «How You Like That» est sorti le 26 juin, et depuis lors, il a gagné 17,88 millions de likes et 666,8 millions de vues.