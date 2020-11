Ce sont les 17 MV K-Pop les plus rapides à atteindre 100 millions de vues

La barre des 100 millions de vues est toujours un accomplissement pour un clip K-Pop, mais certains l’atteignent définitivement plus tôt que d’autres! Les 17 MV K-Pop suivants ont été les plus rapides à atteindre ce jalon. Étant donné que de nombreuses listes ont été ajoutées cette année, cela montre simplement que le genre musical – ou du moins ces artistes – devient de plus en plus populaire au fil des ans!

17. «ON» par BTS

Il n’a fallu que 27 jours à ce clip pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 207 millions de vues.

16. «DNA» par BTS

Il n’a fallu que 24 jours à ce clip pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 1,13 milliard de vues.

15. «Solo» de Jennie

Il n’a fallu que 23 jours à ce clip pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 563 millions de vues.

14. «Feel Special» par TWICE

Il n’a fallu que 21 jours à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 290 millions de vues.

13. «PLUS ET PLUS» par TWICE

Il n’a fallu que 13 jours à ce clip pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 207 millions de vues.

12. «Je ne peux pas m’arrêter» par TWICE

Il n’a fallu que 11 jours à ce clip pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 108 millions de vues.

11. «DDU-DU DDU-DU» par BLACKPINK

Il n’a fallu que 10 jours à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 1,39 milliard de vues.

10. «Fake Love» par BTS

Il n’a fallu que 8 jours et 8 heures à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 807 millions de vues.

9. «ON» (Kinetic Manifesto Film) par BTS

Il n’a fallu que 6 jours à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 285 millions de vues.

8. «Idol» par BTS

Il n’a fallu que 4 jours et 23 heures à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 783 millions de vues.

7. «Lovesick Girls» par BLACKPINK

Il n’a fallu que 3 jours et 3 heures à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 234 millions de vues.

6. «Gentleman» par PSY

Il n’a fallu que 2 jours à ce clip et environ 19 heures pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 1,36 milliard de vues.

5. «Tuez cet amour» par BLACKPINK

Il n’a fallu que 2 jours et environ 14 heures à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 1,10 milliard de vues.

4. «Ice Cream» par BLACKPINK & Selena Gomez

Il n’a fallu qu’un jour et environ 17 heures à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 391 millions de vues.

3. «Boy With Luv» par BTS ft. Halsey

Il a fallu seulement 1 jour et environ 13,5 heures à ce clip vidéo pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 1,02 milliard de vues.

2. «Comment tu aimes ça» par BLACKPINK

Il n’a fallu qu’un jour à ce clip vidéo et environ 8,5 heures pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 635 millions de vues.

1. «Dynamite» par BTS

Il n’a fallu que 24 heures à ce clip pour atteindre 100 millions de vues! Il est maintenant à 578 millions de vues.