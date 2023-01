Ce sont les 12 premiers téléphones Xiaomi qui recevront MIUI 14

Des détails apparaissent sur les premiers terminaux qui recevront MIUI 14 dès son lancement sur le marché mondial.

MIUI 14 est la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi.

Cela a pris du temps, mais à la fin, il semble que MIUI 14 va commencer à se déployer Enfin. Nous savons déjà tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle couche de personnalisation de Xiaomi, et nous l’attendions depuis longtemps, malgré le fait qu’il y ait eu un certain retard avec la présentation de toutes les nouvelles du géant chinois.

Tel que publié dans Xiaomiui, le déploiement de MIUI 14 devrait arriver « très bientôt »coïncidant avec l’arrivée sur le marché mondial du nouveau Xiaomi 13. En plus de ce détail, une liste des premiers appareils qui recevront MIUI 14 et que nous détaillons ici.

Ce sont les premiers téléphones qui recevront MIUI 14

Les téléphones qui recevront MIUI 14 en premier Ils sont les suivants:

xiaomi 12 pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

PETITE F4 GT

PETIT F4

PETIT F3

Telle que collectée, la version stable de MIUI 14 C’est prêt pour rejoindre ces terminaux.

Nous nous souvenons qu’avec MIUI 14, une série de nouvelles importantes arrive. Le plus remarquable de tous est peut-être disparition du bloatwarequi jusqu’à présent était l’une des plaintes les plus récurrentes des utilisateurs concernant la couche de personnalisation de Xiaomi.

Une autre nouveauté notable est la retour du coffre-fort d’applications. C’est l’une des fonctions les plus mythiques de MIUI, qui fonctionne en offrant un accès direct aux applications les plus utilisées et qui a été l’un des retours les plus demandés par les utilisateurs. J’ai moi-même eu l’occasion de l’utiliser sur un Pocophone F1 et j’avoue que c’était le meilleur de MIUI.

Enfin, il convient également de noter la Protection native contre les virus et les escroqueries qui accompagnera MIUI 14. Ce système avertira l’utilisateur lorsqu’une application présente un risque sérieux pour le terminal. Il vous avertira également lorsque vous recevez des messages texte pouvant être une arnaque.

