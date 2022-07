Ce sont les 11 meilleurs films de tous les temps

Après avoir précisé ce qu’ils étaient, spoilers, les 11 meilleures séries de l’histoire de la télévision, il est temps de vous immerger pleinement dans le monde du cinéma. Dans ce contexte, il convient de noter qu’il s’agit d’une tâche beaucoup plus complexe, en raison du grand nombre de titres qui couvrent le parcours du cinéma. Au risque d’être jugés et condamnés par la sélection restreinte, ce sont les productions qui, selon nous, ne peuvent pas être oubliées parmi les titres vus par les amateurs de cinéma.

+ Des films incontournables pour les cinéphiles

11 – Le Parrain

Dirigée par Francis Ford CoppolaElle est considérée comme l’une des meilleures trilogies de l’histoire du cinéma. Responsable de l’adaptation du travail de mario puzzoraconte les jours de Don Corleone et sa famille en tant que chefs du crime organisé américain. Le travail qu’ils ont fait était si bon Al PacinoMarlon Brando et compagnie, que le studio n’a pas hésité à produire d’autres longs métrages sous cette saga qui s’apprêtait à en avoir un quatrième. vous pouvez le voir dans HBO Max, Paramount+ et Prime Video.

10 – Citoyen Kane

Un classique de toute l’histoire qui a été reproduit et cité dans d’innombrables histoires ultérieures, dont on peut citer la parodie de Les Simpsons et l’ours monsieur brûle. Le film raconte l’ascension et la chute d’un magnat des médias, confiné dans un manoir et dont on sait très peu de choses. Avec des rebondissements dans le temps, ils essaient de nous montrer qui c’était et ce qui l’obsédait tant. Vous pouvez le voir dans Qubit.

9 – Coincé sans issue

Film réalisé par milos forman qui mettait en scène un grand Jack Nicholson dans le rôle principal et portait sur un homme enfermé dans un institut psychiatrique dont il voulait à tout prix s’évader. En parlant de parodies, Les Simpsons il a le sien. Il avait aussi sa série de Netflix Protagonisée par Sarah Paulson, À cliquet. Pour le voir, vous devez avoir un compte dans Apple TVd’où vous pouvez le louer.

8 – Psycho

Le film en noir et blanc qu’il a réalisé Alfred Hitchcock et présenté la scène mythique sous la douche. Un péché Pris au piège sans issuea fait réaliser sa série dérivée, bates-motel. Dans ce cas, on voit l’histoire d’une jeune femme qui, après avoir volé de l’argent, se réfugie dans un hôtel tenu par un jeune homme et sa mère. Son meurtre va déclencher une série d’événements complètement inattendus. ils la voient dans Qubit.

7 – 12 hommes en colère

12 combattants était le titre de cette production qui remettait en cause la manière dont la Justice peut fonctionner et comment la balance est capable de pencher d’un côté ou de l’autre avec des arguments plus solides que les preuves elles-mêmes. Le film a été réalisé par Sidney Lumet et vous pouvez le voir dans Qubit. Le fait : il se déroule presque entièrement dans une seule pièce.

6 – ET l’extra-terrestre

Après son ascension vers la gloire avec Requin, Steven Spielberg Il est devenu une éminence du cinéma. Parmi les titres qui ont été créés, en 1982 est venue cette histoire axée sur Elliot et un ami particulier : un extraterrestre désespéré de rentrer chez lui. R) Oui, Elliot Vous devez tout faire pour défendre votre ami et empêcher les autorités de l’emmener pour enquête. Vous pouvez voir ce classique dans Amazon Prime Vidéo.

5 – Apocalypse Maintenant

Un des films qui a le mieux su gérer le stress de la guerre du Vietnam et qui a eu un tournage aussi compliqué que controversé. Protagonisée par Marlon Brando, Robert Duvall et Martin Sheenétait dirigé par François Ford Coppola. Il se concentrait sur une mission où un soldat est envoyé pour assassiner le Colonel Kurtz, un homme complètement transformé par la guerre qui a déserté. Ce n’est sur aucune plateforme diffusion.

4 – Le tireur d’élite

Le film réalisé par Michel Cimino a raconté les rôles principaux de Robert De Niro et Christopher Walkenétait la dernière production qui avait le symbole de Hollywood, Jean Cazaléainsi que marqué un avant et un après dans la carrière de Meryl Streep. De la même manière que apocalypse maintenant, est un portrait des séquelles laissées par la guerre du Vietnam sur des soldats complètement épuisés par ce conflit. Vous pouvez le louer à Apple TV.

3 – Le Seigneur des Anneaux (la trilogie)

C’est injuste d’en parler Le Seigneur des Anneaux sans le traiter comme une trilogie. Dirigée par Pierre Jacksonadapté le travail de J. R. R. Tolkien et le fameux voyage Frodon Bolson dans lequel il cherchait à détruire un anneau capable de corrompre le monde entier et de mettre ses amis en danger. vous pouvez voir dans hbo max à la fois la version qui est venue au cinéma et la version étendue, avec l’incitation de savoir que dans un peu plus d’un mois Amazon Prime Vidéo présentera en avant-première une série sur cette saga.

2 – Rocheux

Le film qui a lancé un Sylvester Stallone un peu plus de 30 ans est disponible en Première vidéo. L’histoire de surmonter, de lutter contre le système, de ne pas abandonner ou d’abandonner et de montrer qu’avec les conditions données, chacun peut atteindre ses objectifs. Une histoire de dépassement de soi et d’amour de soi qui a marqué la naissance de l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma.

1 – Parc Jurassique

Dans hbo max vous pouvez jouer le film qui a marqué un avant et un après dans la science-fiction. Près de trente ans se sont écoulés depuis la sortie du premier des films et du film réalisé par Steven Spielberg il a encore des effets visuels et un déploiement technique qui semble se faire aujourd’hui. L’histoire d’un scientifique qui commence à expérimenter avec du matériel génétique et parvient à faire revivre des créatures préhistoriques. Bien sûr, tout devient incontrôlable en quelques instants. Chef-d’œuvre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂