Ce sont les 11 meilleures séries romantiques sur Netflix

Le genre romantique a été historiquement sous-estimé, mais, en réalité, il y a des productions qui valent vraiment le détour. En ce sens, de spoilers nous faisons une liste avec les séries qui font partie du catalogue de Netflix et qui présentent à la fois des romans de passion pure et d’amour éphémère. Si vous êtes amateur de ce type de fiction, voici les bandes dessinées que vous devriez ajouter à votre liste.

+ La meilleure série romantique sur Netflix

11.Maître de rien

Drame et romance se mêlent Maître de rienla série créée par Aziz Ansari et Alan Yang disponible sur le géant du streaming. Sorti en 2015, il compte trois saisons auxquelles participent Lena Waithe et Naomi Ackie. Il raconte l’histoire de Dev qui, avec Denise -son amie d’enfance- et son groupe de compagnons, fait face à des histoires d’amour, des carrières professionnelles et des problèmes sociaux. Tu peux le voir ici.

10. Se sentir bien

Les histoires LGBTQ+ ils disent aussi présents sur la plate-forme. C’est comme ça qu’il l’a montré se sentir bienla série adaptée aux plus de 18 ans, qui compte deux saisons créées par Mae Martin et Joe Hampton. Et l’humoriste elle-même est la vedette du drame : alors qu’elle s’occupe des conflits de sobriété, elle navigue dans une relation naissante passionnée mais compliquée avec sa petite amie George. Tu peux le voir ici.

9. Jeunes Royals

Protagonisée par Edvin Ryding et Omar Rudberg, Jeunes Royaux C’était l’une des séries furieuses sur Netflix en 2021 et a déjà des abonnés qui attendent la deuxième partie. De quoi s’agit-il? Un prince nommé Willhelm s’adapte à la vie au prestigieux pensionnat Hillerska. C’est ainsi qu’à son jeune âge, il se rend compte que suivre son cœur peut être beaucoup plus difficile qu’il ne l’avait prévu. Tu peux le voir ici.

8. Le temps que je te donne

Si vous cherchez une histoire romantique en espagnol, nous avons ici la production idéale pour vous : Le temps que je te donne. Créé, écrit, réalisé et interprété par Nadia de Santiago, la mini-série met en scène Lina et Nico, qui mettent fin à une relation de longue date. De cette façon, elle devra se battre pour commencer une nouvelle vie et penser un peu moins à lui chaque jour. Tu peux le voir ici.

7.Amour

Son titre l’assure : Le voit. Cette histoire d’amour est disponible sur Netflix et a été créée par Judd Apatow, Lesley Arfin et Paul Rust. Le dernier d’entre eux joue dans les trois saisons aux côtés de Gillian Jacobs et Claudia O’Doherty. À cette époque, le rebelle Mickey et le doux Gus se retrouvent mêlés à des relations modernes turbulentes et doivent explorer l’intimité et l’engagement comme jamais auparavant. Tu peux le voir ici.

6. Alarme d’amour

Êtes-vous un fidèle adepte de la kdrama? Alors c’est votre option : Alarme d’amour. Il s’agit d’une série dramatique coréenne basée sur un webcomic mettant en vedette Kim So-hyun, Jung Ga-ram et Song Kang. Dans ce cas, l’intrigue se déroule dans un monde où tout le monde reçoit des alertes d’une application si quelqu’un à proximité les aime. Et Kim Jojo découvrira l’amour au milieu des adversités de la vie. Tu peux le voir ici.

5. Guide astrologique pour les cœurs brisés

Il y a un incontournable pour les amateurs de comédies romantiques et c’est, sans aucun doute, la fiction italienne qui s’intitule Guide astrologique des coeurs brisés. Basé sur le livre 2015 du même nom publié par Silvia Zuka, la série créée par Bindu De Stoppani débute lorsqu’Alice, le cœur brisé et avec peu d’espoir de trouver un partenaire, rencontre un gourou de l’astrologie qui l’aidera à trouver sa moitié. Tu peux le voir ici.

4. Magnolias doux

Deux saisons composent la série d’après les romans de Sherryl Woods. Il s’agit de Magnolias doux, la fiction mettant en vedette JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott et Heather Headley avec Maddie, Helen et Dana Sue. Tous les trois comptent sur leur amitié depuis des années pour traverser les hauts et les bas de leurs relations, de leur famille et de leur carrière dans la ville de Serenity. Vous pouvez lire la critique de Spoiler ici et retrouvez-le dans le catalogue Netflix ici.

3. Les filles du câble

Blanca Suarez, Yon Gonzalez et Martiño Rivas Ils sont responsables de jouer dans l’une des histoires d’amour inoubliables du N rouge. Il s’agit de Les filles du câble, la série divisée en six parties, qui se déroule dans les années 1920 à Madrid lorsque quatre opérateurs de la Compagnie Espagnole de Téléphone font résonner une révolution tout en traitant d’amour, d’amitié et de travail. Tu peux le voir ici.

2. Rivière Vierge

Rivière Vierge ou, comme il est traduit pour l’Amérique espagnole, Un endroit pour rêver, présente une histoire complètement traversée par l’amour. Créé par Sue Tenney et mettant en vedette Alexandra Breckenridge, Martin Henderson et Tim Matheson raconte tout au long de ses trois saisons l’histoire d’une infirmière praticienne qui déménage dans une petite ville du nord de la Californie. Et bien qu’elle recherchait la tranquillité d’esprit, quelqu’un apparaîtra pour la mobiliser. Tu peux le voir ici.

1.Bridgerton

La série tendance sur Netflix est idéale pour les amateurs de romance. On parle de Bridgertonla fiction créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes qui est basé sur les livres de Julia Quinn Et il a déjà deux saisons. Dans ce document, huit frères et sœurs d’une famille de la haute société londonienne sont à la recherche de l’amour et du bonheur. Vous pouvez lire la critique de Spoiler ici et retrouvez-le dans le catalogue Netflix ici.

