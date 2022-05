Ce sont les 11 meilleures séries policières vraies sur Netflix

Netflix

Netflix propose un catalogue avec les séries les plus variées et aujourd’hui Spoiler en profite pour recommander les meilleures émissions de télévision basées sur de vrais crimes.

Netflix C’est l’une des plateformes avec le contenu le plus varié et en ce sens il y a quelque chose pour chaque membre de la famille. Si vous êtes un nouvel abonné, ne désespérez pas, le moteur de recherche du géant du streaming il est facile à utiliser et en peu de temps son algorithme détectera avec précision quelles sont vos préférences. C’est l’une des meilleures alternatives du genre et le principal responsable de la façon dont nous regardons la télévision aujourd’hui.

Dans l’offre que vous avez Netflix pour ses abonnés, il existe une catégorie intéressante qui sont des mini-séries basées sur vrais crimes. Ces émissions peuvent être dérangeantes mais en même temps éclairantes sur ce qui se passe dans la tête des criminels qui commettent des actes monstrueux. Vous pouvez assister à des dissimulations risibles et aux enquêtes qui ont conduit les responsables en prison.

+ Série basée sur de vrais crimes

.Onze. chasser les tueurs

Dans cette véritable série policière, les enquêteurs à l’origine de célèbres affaires de tueurs en série révèlent les détails effrayants de leurs incroyables efforts.

.dix. En profondeur : La disparition de Birgit Meier

Après la disparition de Birgit Meier en 1989, des erreurs policières hantent l’affaire depuis des années. Mais son frère n’abandonne jamais la recherche inlassable de la vérité.

.9. The Raincoat Killer: La capture d’un prédateur coréen

Au début du nouveau siècle, Yoo Young-chul a attaqué ses victimes avec un marteau et semé la terreur à Séoul. Cette docu-série raconte la chasse à ce tueur prolifique.

.8. Elize Matzunaga : Il était une fois un crime

Elize Matzunaga a tiré sur son riche mari, puis l’a démembré. Une docu-série sur l’affaire qui a secoué le Brésil avec le premier entretien avec le meurtrier.

.7. Le motif

Jérusalem, 1986. Un adolescent de 14 ans tue sa famille à bout portant. Cependant, des questions demeurent. Dans ce documentaire, les acteurs prennent la parole.

.6. Mystères non résolus

De véritables cas de disparitions choquantes, de meurtres effrayants et de rencontres paranormales inspirent la relance de cette série documentaire emblématique.

.5. je suis un assassin

Docu-séries avec des condamnés à mort qui racontent leurs histoires et leurs crimes à la première personne.

.4. Où est Marthe ?

Cette docu-série sur la disparition de la jeune Espagnole Marta del Castillo en 2019 comprend des entretiens avec des personnes impliquées dans l’affaire, ainsi que de nouvelles preuves du fait.

.3. Carmel : Qui a tué Maria Marta ?

Une femme meurt dans la baignoire à côté d’une mare de sang. Son mari suppose qu’elle a eu un accident. Mais l’autopsie raconte une tout autre histoire.

.deux. Nisman : le procureur, le président et l’espion

Série documentaire sur la mort suspecte du procureur Alberto Nisman, enquêteur de l’attentat contre l’Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

.une. Le photographe et le facteur

Ce documentaire explore le meurtre du photojournaliste José Luis Cabezas, un crime qui a révélé un complot politique et financier qui a choqué tout un pays.

