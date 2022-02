Ce sont les 11 meilleures séries Netflix

in

Netflix

Sur la plateforme, vous trouverez plusieurs titres importants, mais nous vous apportons ici la liste de ceux qui sont les meilleurs pour Spoiler. Nous vous invitons à revoir le classement suivant !

Les séries télévisées ont gagné du terrain dans la considération des peuples du monde au moment de leur divertissement, mais il ne fait aucun doute que la majorité pense toujours au service de streaming. Netflix lorsque vous appréciez ce type de contenu. Il y a plus de 200 millions d’abonnés dans 190 pays qui ont leur programme préféré sur la plateforme, mais nous vous apportons ici une liste de ceux que nous considérons comme les meilleurs et que vous ne pouvez pas manquer. Découvrez le prochain Top 11 !

+Les 11 meilleures séries Netflix

11- Peu orthodoxe

Deborah Feldman, une femme qui a grandi dans une communauté juive ultra-orthodoxe du quartier de Williamsburg, à New York, décide de fuir son mariage arrangé et de commencer une nouvelle vie à Berlin.

10 – Développement arrêté

Comédie créée par Mitchel Hurwitz dans laquelle un veuf, membre d’une famille aussi riche que matérialiste, doit s’habituer à revivre avec ses parents manipulateurs et ses frères choyés, ainsi qu’au monde élitiste et déformé qu’il déteste tant .

9- Incroyable

Lorsqu’une adolescente rapporte qu’elle a été violée et se rétracte plus tard, deux détectives suivent des pistes qui pourraient révéler la vérité.

8- Éducation sexuelle

Otis a toujours une réponse en matière de sexe. Otis fait équipe avec son amie Maeve pour ouvrir une clinique de thérapie sexuelle à l’école.

7- Sombre

La disparition de deux enfants montre les liens entre quatre familles et expose le passé d’une petite ville.

6- Voici comment ils nous voient

Une histoire qui expose les fissures profondes du système judiciaire américain, à commencer par une affaire tristement célèbre à Central Park.

5- Choses étranges

Lorsqu’un jeune garçon disparaît, ses amis, sa famille et la police se retrouvent impliqués dans une série d’événements mystérieux alors qu’ils tentent de le retrouver. Son absence coïncide avec l’observation d’une créature terrifiante et l’apparition d’une fille étrange.

4- Cavalier BoJack

BoJack Horseman est un acteur oublié qui a su vivre ses heures de gloire grâce à une comédie télévisée, et qui affronte les crises existentielles et les addictions les plus dures tout en essayant de revenir dans la cour des grands.

3- La couronne

Une chronique de la vie de la reine Elizabeth II des années 1940 aux temps modernes. Au fil des décennies, des intrigues personnelles, des romances et des rivalités politiques se révèlent.

2- Mieux vaut appeler Saul

La vie de l’avocat particulier Saul Goodman tout en défendant les trafiquants de drogue en particulier, et toutes sortes de criminels en général.

1- Chasseur d’esprit

Les agents des unités spéciales du FBI développent de nouvelles techniques qui leur permettent de traquer les tueurs en série, les violeurs et autres criminels.

