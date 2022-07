Ce sont les 11 meilleures séries de tous les temps

Depuis quelque temps, la série a commencé à être de mieux en mieux et à raconter de meilleures histoires. la porte qui s’est ouverte Les Sopranos en 1999, il est resté ouvert grâce à des productions aux airs cinématographiques qui sont devenues des icônes du petit écran. Avec l’avènement d’Internet et après la diffusioncela a été amélioré, entraînant non seulement l’apparition de nouvelles grandes histoires, mais aussi la possibilité de faire revivre des classiques grâce à des plateformes telles que HBO Max, Netflix et Prime Video, entre autres. Mais quels sont les meilleurs qui ont été vus ?

+La meilleure série réalisée

11-Perdu

La production à partir de laquelle la manière dont on voit et parle de la série a été modifiée. Celui qui a réintroduit suspense et nous a laissé sans voix avec plus d’une fin. En nous concentrant sur un avion qui s’écrase sur une île mystérieuse, nous verrons comment un groupe de survivants parvient à s’en sortir à la fois pour rester en vie et pour éviter tous les problèmes qui peuplent la jungle. Vous pouvez le voir dans Étoile+ (Disney+ En Espagne).

10 – Les fous

La série qui nous a donné Jon Ham et recréé magistralement les années 60. L’histoire se concentre sur la façon dont le monde des campagnes publicitaires a été vécu dans l’une des rues les plus importantes de New York : Madison Avenue. Actuellement, il n’est disponible que pour l’Amérique latine en hbo max et c’est un must si vous aimez faire attention à la conception de la production de tout ce que vous regardez.

9 – Le Fil

Considérée comme l’une des œuvres cultes de HBO, est composé d’un total de cinq saisons qui racontent comment le monde du trafic de drogue est vécu à partir de différents axes : les secteurs les plus pauvres qui consomment et doivent vendre pour aller de l’avant, les policiers qui les surveillent et abusent de leur pouvoir, les politiciens qui font leurs entreprises et les enfants qui doivent grandir dans ce contexte. Une merveille absolue.

8-Le bureau

Disponible Première vidéo (en plus de hbo max pour l’Amérique latine et Netflix pour l’Espagne), raconte l’histoire d’un groupe de travailleurs d’une papeterie à Scranton, en Pennsylvanie, appelée Dunder Mifflin. Le tout sous les ordres d’un patron au grand coeur mais qui ne sait pas se comporter comme un adulte. La série qui a sauvé plus d’une personne de la quarantaine pendant la pandémie.

7 – Cavalier BoJack

fille directe de Des hommes fous et de Les Sopranos, cavalier bojack il a été créé par Raphaël Bob Waksberg pour Netflix. Il nous raconte la vie d’un cheval vedette de la télévision qui, alors qu’il était oublié du peuple, a plongé dans la plus sombre des dépressions et s’est laissé emporter par toutes les addictions qu’il avait sur son passage. Avec de grands moments d’humour acide, il est impossible de le regarder sans réfléchir.

6-foncé

La première série originale de Netflix Fabriqué entièrement en Allemagne. Celui qui en a laissé plus d’un perplexe avec ses paradoxes temporels et ses voyages dans le temps. Avec seulement trois saisons, il présente un niveau de complexité pour parler de la fin du monde qui, ajouté au langage, rend impossible de faire autre chose en le regardant. Parmi les épingles de sûreté qui sont dans le catalogue de le N rouge.

5 – Monsieur Robot

Les quatre saisons de ce génie créé par Sam Esmaïl ils sont à Première vidéo (en Espagne, il est également disponible en Netflix). L’histoire se concentre sur Elliot (Rami Malek), un jeune homme souffrant d’anxiété et de nombreux problèmes sociaux qui en sait beaucoup sur les ordinateurs, et se retrouve soudainement impliqué dans un plan compliqué pour mettre fin à l’économie mondiale par un piratage. L’une des séries avec la meilleure fin jamais vue à la télévision.

4 – Mieux vaut appeler Saul

De toute la liste présentée, c’est la seule qui n’est pas encore terminée. Il est peu probable qu’ils ruinent ce qu’ils ont déjà construit à ce moment-là. Le spin-off de Breaking Bad faite par Bob Odenkerk nous raconte comment la figure de cet avocat controversé nommé Saul Bonmanavec un souci du détail et une mise en scène que seuls Vince Gilligan peut nous donner. Il reste quatre chapitres pour en voir la fin. tu la vois dans Netflix.

3-Breaking Bad

Pour beaucoup, la meilleure série de l’histoire. Protagonisée par Bryan Cranston et Aaron Paul, se concentre sur un professeur de chimie au lycée qui, traversant divers problèmes personnels, l’incertitude et la frustration de ne pas avoir réalisé ce qu’il voulait pour sa vie, et en plus d’être diagnostiqué d’un cancer du poumon mortel, décide de se tourner vers le monde de la drogue la traite a complètement changé sa vie. Cinq saisons à suivre Netflix.

2 – Les Soprano

Comme nous l’avons dit, Les Sopranos C’est la série qui a marqué un avant et un après dans l’histoire de la télévision. Créé par David Chassea été joué par Jacques Gandolfini et centré sur la vie de Tony Soprano, le chef de la mafia du New Jersey qui, en proie à une grave dépression, décide de consulter un psychiatre pour tenter de contrôler ses crises d’angoisse et pouvoir continuer avec le crime organisé. tu la vois dans hbo max.

1 – Six pieds sous terre

Créé par Alan Boule, est sans aucun doute la série avec la meilleure fin jamais présentée sur le petit écran. Produit pour HBOnous raconte l’histoire de la famille des pêcheurs, propriétaire d’un salon funéraire à Los Angeles, qui après la mort du patriarche se retrouve avec tous ses membres en crise et contraints d’affronter leurs plus grandes peurs, frustrations et angoisses. Comme si cela ne suffisait pas, il aborde des sujets très complexes tels que la mort, la vie après la mort, ce qui arrive à nos proches lorsque nous mourons, les liens et bien plus encore.

