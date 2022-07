Ce sont les 11 meilleures séries de science-fiction sur Prime Video

Première vidéo

La plateforme de streaming d’Amazon propose de superbes histoires originales pour les amateurs de science-fiction. Futurs dystopiques, histoires dans l’espace et plus encore.

©IMDBLa meilleure série de science-fiction sur la plateforme.

Si vous recherchez des options pour regarder des séries de science-fiction et que vous avez embauché Amazon Prime Vidéo, Vous êtes au bon endroit. Contes de l’espace, réalités alternatives, réalisme magique, comédie et drame. Vous trouverez toutes sortes de productions à ne pas négliger sur la plateforme, dont une mettant en vedette Josh Brolinun must si vous êtes fan de Miroir noir beaucoup plus.

+ Séries de science-fiction sur Prime Video

11 – No man’s land

Dans ce lien, vous pouvez voir cette production de science-fiction mettant en vedette Josh Brolin, qui a frappé la plate-forme cette année. C’est une histoire qui se déroule à la campagne, où une famille découvre un mystérieux trou noir dans les limites de leur terrain.

10-Télécharger

Et si vous pouviez télécharger tout votre esprit sur le cloud ? C’est le déclencheur de cette histoire de science-fiction aux rebondissements comiques créés par greg danielsla personne chargée de Bureau États Unis. Vous pouvez le voir dans ce lien.

9 – Star Trek : Picard

pour les amoureux de Star Trek et le caractère de Patrick Stewart, Jean-Luc Picardune nouvelle série de la saga, qui compte déjà deux saisons, est disponible sur ce lien.

8 – Contes de la boucle

Idéal pour les fans de Miroir noir qui cherchent un axe plus philosophique dans la science-fiction. Il s’agit d’une production d’anthologie où les citoyens d’une ville où se trouve une mystérieuse société clandestine connue sous le nom de La boucle Il leur fera vivre toutes sortes d’expériences qui iront du voyage dans le temps à des réalités alternatives et plus encore. Vous le voyez ici.

7 – Le flux

Dans ce lien, vous pouvez voir une série se déroulant dans un futur dystopique dans lequel les esprits humains sont interconnectés via un appareil appelé Le flux. Tout sera en danger quand quelque chose les envahira.

6 – L’homme au château haut

Que se serait-il passé si les Japonais et les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale ? C’est l’axe de cette série qui ajoutera de plus en plus d’éléments de science-fiction à une histoire dans laquelle on verra les États-Unis dominés par les vainqueurs, qui se sont partagé leurs terres. Vous le voyez ici.

5 – Les rêves électriques de Philip K. Dick

Philippe K Dick Il est l’un des auteurs de science-fiction les plus importants de l’histoire. Dans cette série d’anthologies, ses histoires seront adaptées pour raconter des histoires se déroulant dans un futur lointain et pas tellement. Vous le voyez ici.

4 – Farscape

Jean Crichton c’est un astronaute qui est sur le point de devenir père. Cependant, la guerre intergalactique à venir le forcera à intercéder pour empêcher que le conflit ne devienne une réalité. Vous le voyez dans ce lien.

3 – Continuum

Dans cette production, un groupe de criminels du futur appelé Liber8 ils seront lâches au Canada et feront des ravages. La police Kiera Cameron Il arrivera à partir de 65 ans dans le futur afin de les arrêter et de pouvoir rentrer chez lui. Vous le voyez ici.

Ciel de 2 nuits

Même si cette série a été annulée, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l’essayer. C’est en vedette JK Simmons et Sissy Spacek et il se concentre sur un couple qui a une porte dans sa maison qui les emmène dans une dimension inconnue dans laquelle ils sont les seuls à marcher. Jusqu’au jour où l’apparition d’un étranger remettra en question tout ce qu’ils savaient. Vous le voyez dans ce lien.

1 – L’étendue

Composé de six saisons, dans ce lien vous pouvez voir cette production. La disparition d’un jeune militant de la classe supérieure réunit un détective, un capitaine de vaisseau spatial et un politicien pour découvrir un complot impliquant la Terre, Mars et la Ceinture.

