Ce sont les 107 nouveaux emojis que vous pouvez déjà voir dans votre WhatsApp

WhatsApp pour Android a été mis à jour avec un total de 107 nouveaux emojis que vous pouvez utiliser à partir d’aujourd’hui, parmi lesquels vous pourrez trouver un homme enceinte.

Les emojis sont devenus, ces dernières années, le moyen de communication le plus utilisé par les utilisateurs sur les plateformes de messagerie et en ce sens, le plus populaire de tous, WhatsApp, vient de mettre à jour son application Android avec l’inclusion de un total de 107 nouveaux emojis que vous pouvez utiliser à partir d’aujourd’hui.

Tous ces nouveaux emojis WhatsApp sont disponibles dans la dernière version stable du client de messagerie instantanée propriétaire de Meta avec numéro de version 2.22.8.749.

Ce sont tous les nouveaux emojis qui viennent d’arriver sur WhatsApp

Les experts d’Emojipedia a posté un tweet il y a quelques jours dans lequel ils ont déclaré que WhatsApp avait déjà commencé à déployer une nouvelle mise à jour emoji dans votre application Androidet maintenant nous pouvons confirmer que ladite mise à jour est désormais disponible pour tous les utilisateurs du Google Play Store.

Au sein de ces 107 nouveaux emojis, nous allons pouvoir trouver des émoticônes vraiment originales comme celle de un homme enceinte ou un visage qui fondidéal pour les chauds mois d’été, ou d’autres très utiles comme ceux du carte d’identité, permis de conduire, une radiographie ou un chargeur de batterie.

Les 107 nouveaux emojis, avec toutes leurs variations de couleurs, qui viennent d’arriver dans l’application WhatsApp pour Android Ils sont les suivants:

Dans cette mise à jour des emojis WhatsApp, en plus d’inclure toutes ces nouvelles émoticônes, l’emoji du fondueun plat suisse à base de fromage fondu, éliminant les épices qui apparaissaient dans l’original.

Si ces nouveaux emojis n’apparaissent toujours pas dans votre application WhatsApp vérifiez que vous l’avez mis à jour vers sa dernière versioncar sinon, vous ne les aurez pas à disposition.

