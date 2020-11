Ce sont les 10 plus grandes entreprises de fabrication de mobiles au monde

Bien que 2020 n’ait pas été une année facile pour la plupart des entreprises, d’autant plus que la crise a empêché la plupart des entreprises de vendre des smartphones, La vérité est que cette année a été spectaculaire depuis que nous avons vu des appareils mobiles vraiment incroyables.

Mais quelles ont été les 10 entreprises qui ont le mieux enduré cette année difficile? Qui aura été numéro un au troisième trimestre de l’année? Counterpoint nous donne la solution.

10 – Techno

Beaucoup d’entre vous ne le sauront sûrement pas, mais Tecno Mobile est classé n ° 10 monde des fabricants de mobiles.

Avec plus de 5,6 millions d’unités vendues, détient une part de marché de 2% et cette entreprise d’origine chinoise est très appréciée dans son pays de naissance.

9 – LG

LG est classée neuvième au monde et nous en sommes sincèrement ravis. Bien que n’étant pas à la hauteur (en ventes) d’entreprises telles que Samsung ou Huawei, Les Sud-Coréens sont assez courageux lorsqu’il s’agit de mettre des téléphones sur le marché.

Sa dernière surprise est le LG Wing, un téléphone en forme de T qui, comme nous l’avons indiqué dans notre analyse, nous a vraiment surpris.

8 – Lenovo

Lenovo, avec Motorola, se classe huitième grâce à une part de marché de 3% et environ 10 millions d’unités vendues.

2020 a été une année au cours de laquelle Lenovo et Motorola ont fait un pas en avant, à tel point que nous avons même publié un article conseillant de parier sur ce dernier puisque ses dernières sorties sont assez intéressantes.

7 – realme

Si vous vouliez un bon téléphone, agréable et bon marché, votre seule option était Xiaomi. On dit « était » car avec l’arrivée de Realme, l’histoire a changé et la firme chinoise l’est aujourd’hui, l’une des marques avec le meilleur rapport qualité prix du marché.

Leurs numéros? Rien de mal, 4% de part de marché et près de 15 millions d’unités vendues

6 – En direct

Les entreprises chinoises conquièrent le monde et Alive en est un exemple clair.

Si quelques utilisateurs le savaient il y a quelque temps, se classe aujourd’hui au sixième rang mondial avec une part de marché de 8% et 31 millions d’unités vendues. C’est dit bientôt.

5 – OPPO

Mais s’il y a une marque chinoise qui a atteint une position privilégiée, c’est sans aucun doute OPPO.

Ses terminaux ont une qualité et des performances exceptionnelles et sont sans aucun doute les meilleurs que nous ayons testés cette année. Non seulement nous le disons, mais leurs chiffres: 31 millions d’unités vendues au troisième trimestre 2020.

4 – Pomme

Nous sommes désolés pour l’entreprise avec la pomme mordue car elle a perdu la troisième position qu’elle occupait il y a si longtemps, mais c’est le marché.

Malgré tout cela, les chiffres des gars de Cupertino ne sont pas mauvais: 42 millions d’unités vendues au cours du trimestre et 11% de part de marché. Bien sûr, ils viennent de lancer leurs nouveaux terminaux, l’iPhone 12, donc leur nombre s’améliorera sûrement dans quelques mois.

3 – Xiaomi

Xiaomi a surpassé un géant comme Apple en lui arrachant la troisième position. La clé? Des téléphones spectaculaires à un prix avantageux.

Tout cela a permis à l’entreprise chinoise d’atteindre une part de marché de 13% et un total de 46 millions d’unités vendues.

2 – Huawei

Malgré le veto des États-Unis et l’interdiction d’utiliser les services Google, Huawei ne va pas si mal à l’extérieur de l’ouest.

Il est possible que sans ces obstacles, la firme chinoise occupe la première position mais une part de marché de 14% et 51 millions d’unités vendues ce ne sont pas des chiffres accessibles à tous.

1 – Samsung

Et la première position est occupée comme il ne pourrait en être autrement, Entreprise sud-coréenne Samsung.

2020 a été une année difficile pour tout le monde sauf Samsung. Grâce à d’incroyables terminaux comme le Galaxy S20, le Note 20 ou le Galaxy S20 FE, la marque a réussi à placer près de 80 millions d’unités au troisième trimestre 2020 et atteindre une part de marché de 22%.

