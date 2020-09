Ce sont les 10 armes les plus jouées de Warzone (27-08 au 03-09)

Call of Duty: Warzone est l’une des principales références dans l’industrie du jeu vidéo, et c’est que la combinaison du concept Battle Royale avec l’IP elle-même a été un succès total de la part de Activision. De cette manière, le titre compte aujourd’hui des millions de joueurs qui cherchent à dominer le champ de bataille, et pour cela il est nécessaire de prendre en compte ce qu’ils sont les meilleures armes disponibles pour y parvenir.

Alors, nous vous laisserons ceux qui concernent Top 10 des armes les plus populaires de Warzone du 27 août au 3 septembre, ainsi que les accessoires qui ont été utilisés (via LootShare):

Les 10 armes les plus populaires de Warzone la semaine dernière

1 – Kilo 141

Cette arme est vue jouée avec les accessoires suivants par la plupart des utilisateurs:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique

Sous le canon: poignée de commande

Canon: Singuard Arms 19.8 “Prowler

Munitions: 60 cartouches rondes

Verre de vue: optique VLK 3.0x

2 – MP5

Cette arme est vue jouée avec les accessoires suivants par la plupart des utilisateurs:

Canon: Suppresseur monolithique intégral

Munitions: 45 cartouches rondes

Poignée: FTAC pliable

Poignée arrière: bande Grip

Sous le canon: la prise de Merc

3 – Grau 5.56

Cette arme est vue jouée avec les accessoires suivants par la plupart des utilisateurs:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique

Sous le canon: Grip Command

Canon: Archange Tempus 26,4 “

Munitions: 60 cartouches rondes

Laser: laser Tac

4 – Bruen Mk9

Cette arme est vue jouée avec les accessoires suivants par la plupart des utilisateurs:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique

Viseur optique: optique VLK 3.0x

Canon: XRK Summit 26,8 “

Munitions: 60 cartouches rondes

Laser: laser Tac

5 – HDR

Cette arme est vue jouée avec les accessoires suivants par la plupart des utilisateurs:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique

Viseur optique: viseur à zoom variable

Canon: 26,9 “HDR Pro

Poignée: FTAC Stalker

Laser: laser Tac

6 – Kar98k

Cette arme est vue jouée avec les accessoires suivants par la plupart des utilisateurs:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique

Viseur optique: viseur Sniper

Canon: Singuard Curstom 27,6 “

Poignée: FTAC Sport

Laser: laser Tac

7 – MP5

Ceci est un autre paramètre MP5 populaire:

Canon: Suppresseur monolithique intégral

Sous le canon: poignée Merc

Laser: laser Tac

Munitions: 45 cartouches rondes

Poignée: FTAC pliable

8 – MP7

Cette arme est vue jouée avec les accessoires suivants par la plupart des utilisateurs de Warzone:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique

Sous le canon: poignée Merc

Canon: FSS Recon

Munitions: 60 cartouches rondes

Laser: laser Tac

9 – MP5

Voici une autre configuration permettant de jouer au MP5 dans Warzone:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique intégral

Munitions: 45 cartouches rondes

Poignée: FTAC pliable

Avantage: conjurateur

Sous le canon: poignée Merc

10 – HDR

Voici un autre paramètre pour jouer au HDR dans Warzone:

Museau de l’arme: suppresseur monolithique

Viseur optique: viseur à zoom variable

Canon: 26,9 “HDR Pro

Poignée: Champion FTAC

Laser: laser Tac

