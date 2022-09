Ce sont les 10 applications Android qui ne peuvent jamais manquer sur mon mobile

Découvrez les 10 applications gratuites que j’installe toujours sur tous mes Android.

Bien que dans le Google Play Store, vous puissiez trouver une grande variété d’applicationsà la fois gratuites et payantes, chacun de nous a ses applications préférées, celles qui que nous utilisons le plus au quotidien et qui sont essentiels pour chacun de nous.

Pour cette raison, aujourd’hui, je veux partager avec vous Les 10 applications Android qui ne peuvent jamais manquer sur mon mobile.

Nékogramme X

Sans aucun doute, l’application que j’utilise le plus au quotidien est Nekogram X, une alternative open source à l’application officielle Telegram qui, en plus d’intégrer toutes les fonctions de cette dernière, comprend également une série de fonctionnalités supplémentaires vraiment utiles , tel que un traducteur intégré compatible avec trois moteurs de traduction : Google Translate, Deepl et Microsoft Translatorla possibilité de supprimer le dossier Todo et d’identifier chaque dossier simplement avec un emoji, utiliser un bouton physique pour démarrer un enregistrement vocal au lieu du geste vers le haut ou la suppression de la limitation des chats épinglés et des autocollants favoris.

Actuellement, cette application n’est pas disponible sur le Play Store, mais son développeur a créé une chaîne Telegram, à travers laquelle vous pouvez télécharger la dernière version de Nekogram X au format APK.

Accro aux podcasts

La deuxième application qui ne peut jamais manquer sur mon Android est Podcast Addict, un lecteur de podcast complet qui me permet d’automatiser le processus de création de ma playlist grâce à des fonctions telles que le téléchargement automatique des épisodes ou l’ajout de ceux-ci à ladite liste selon le niveau de priorité que j’ai préalablement configuré.

Mais ce n’est pas tout, car Podcast Addict me donne aussi la possibilité de modifier la vitesse de lecture d’un épisodeaugmente le son au cas où il se fait entendre bas et me permet même d’avoir une playlist secondairetotalement indépendant du général pour rattraper les podcasts en retard.

Podcast Addict est une application totalement gratuite avec des publicitésmais il dispose d’un mode Premium qui élimine la publicité et inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que la mise à jour des podcasts en temps réel, plus de thèmes pour personnaliser l’appli ou encore un widget pour votre playlist. Cet abonnement payant à Podcast Addict est au prix de 1,09 euros par mois ou 7,49 euros par an.

Google Play Store | Addict aux podcasts et à la radio

gboard

Une autre des applications indispensables pour moi est un bon clavier Android et après avoir essayé des alternatives pendant un certain temps comme Clavier Swiftkey ou AnySoft mon préféré est Gboard, le clavier de Google.

Pour moi, les grands avantages de Gboard par rapport aux autres sont sa grande capacité à prédire les mots et à recommander des emojisquelque chose qui me permet d’écrire beaucoup plus vite, la possibilité d’écrire dans plusieurs langues sans avoir à passer de l’une à l’autre et de pouvoir traduire n’importe quel texte en temps réel.

Google Play Store | Gboard : le clavier de Google

Spotify

Spotify est sans aucun doute l’une des meilleures applications musicales pour Android et la plateforme de streaming musical qui je l’utilise depuis plusieurs années.

Spotify est l’une des applications que je paie mensuellement car je peux trouver n’importe quelle chanson que j’aime, voir ses paroles dans la plupart des cas, créer mes propres listes de lecture et télécharger mes chansons préférées pour les écouter hors ligne lorsque je suis dans un avion ou dans une zone à faible couverture mobile.

Google Play Store | Spotify : musique et podcasts

Google Photos

La deuxième application du grand G que j’utilise presque quotidiennement est Google Photos, car elle me permet sauvegarder toutes les photosà la fois ceux que je fais avec ma caméra mobile et ceux que je reçois via des clients de messagerie tels que Telegram ou WhatsApp, pour les avoir toujours disponibles.

De plus, Google Photos a un puissant éditeur de photos très facile à utiliser avec lequel je peux donner un autre air à ces photos qui ne me convainquent pas du résultat.

Google Play Store | Google Photos

AccuWeather

Une autre des applications que je consulte quotidiennement pour savoir si je dois sortir de la maison avec un parapluie ou non est AccuWeather, une application météo qui a tout ce dont j’ai besoin : informations météo en temps réeldes prévisions météo pour la semaine en cours par jour ou par heure, et un widget pratique qui me permet de vérifier en un coup d’œil le temps qu’il fera à la fois aujourd’hui et les deux prochains jours.

AccuWeather est une application gratuite avec des publicitésque vous pouvez supprimer en vous abonnant à la version premium au prix de 1,09 euros par mois ou 9,49 euros par an.

Google Play Store | AccuWeather : météo quotidienne

SolidExplorer

Malgré le fait que toutes les couches de personnalisation Android ont leur propre gestionnaire de fichiers, j’installe toujours Solid Explorer sur tous mes terminaux, un gestionnaire de fichiers complet qui me permet de gérer de manière simple les fichiers que j’ai enregistrés dans la mémoire du mobile comme ceux que j’ai hébergés sur les deux services de stockage cloud que j’utilise, Google Drive et OneDrive.

De plus, Solid Explorer m’apporte un plus de sécurité, puisqu’il me permet de protéger les fichiers avec un cryptage fortafin qu’en cas de perte ou de vol de mon mobile, les criminels ne puissent pas accéder à mes données les plus privées.

Google Play Store | Gestionnaire de fichiers Solid Explorer

notion

Après avoir essayé de nombreuses applications pour prendre des notes telles que Google Keep, Evernote ou Joplin, il y a quelques mois j’ai décidé de miser sur un outil beaucoup plus complet pour organiser toute ma vietant sur le plan personnel que professionnel : notion

Notion est une application gratuite qui me permet prendre toutes sortes de notes et les organiser en pages pour y accéder beaucoup plus rapidementcréer des tableaux Kanban pour y noter les séries et films que je veux regarder, créer des brouillons des articles que j’écris et gérer les enregistrements de mes épisodes de podcast.

Google Play Store | Notion – notes, docs, tâches

inoreader

L’une des applications que j’utilise le plus au cours de la journée est Inoreader, un lecteur de flux RSS qui me permet de être informé de toutes les actualitéstant générales que celles liées à l’activité technologique, et continuent quelques blogs liés à Linux et aux logiciels libres.

De plus, avec Inoreader, je peux enregistrer les articles qui m’intéressent pour les lire plus tardà la fois ceux des flux que je suis et ceux que je peux partager à partir d’autres applications comme Discover.

Google Play Store | Inoreader – Application d’actualités et RSS

goutte de pluie.io

La dernière application de cette sélection est Raindrop, la meilleure application que j’ai testée sur Android pour enregistrer les liens et synchroniser entre tous mes appareils.

Pour moi, la grande vertu de Raindrop est qu’il me permet organiser tous les liens que je dois conserver dans des dossiers ou des collections que je peux associer à différentes catégories, de telle sorte que je puisse parfaitement séparer la partie personnelle et la partie travail et, en même temps, attribuez-leur les étiquettes que vous voulez, ce qui me facilite grandement la recherche d’un lien spécifique.

Mais Raindrop n’est pas un simple organisateur de signets, puisqu’il permet enregistrer du texte, des images ou des documents PDF et ajouter des notes ou télécharger des photos directement depuis le mobile ou depuis l’ordinateur.

Une autre des forces de Raindrop est qu’il a applications de bureau, avec une version Web et même avec une extension de navigateur compatible avec Chrome et Firefox avec laquelle je peux enregistrez rapidement n’importe quel lien dans la collection que vous voulez et attribuez les étiquettes que vous jugez appropriées.

Raindrop est une application entièrement gratuite sans publicité qui permet créez autant de signets et de collections que vous le souhaitez et qu’il a une version payante, qui a un prix de 3,33 euros par mois ou 31,08 euros par anqui déverrouille certaines fonctionnalités supplémentaires telles que la sauvegarde dans le cloud, plus d’espace pour stocker des fichiers ou une recherche améliorée.

Google Play Store | goutte de pluie.io

