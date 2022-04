Ce sont les 10 animes les plus populaires du moment au Japon

L’un des sites de critique d’anime japonais les plus populaires vient de révéler le top des meilleures émissions pour l’hiver 2022. marques de film Il s’est positionné comme l’un des plus grands sites de critiques de divertissement au Japon, positionnant les différents anime les mieux votés par le public dans son classement. Sans être vraiment une surprise, »L’Attaque des Titans : La dernière saison – Partie 2 » a été placé dans le top numéro 1 du classement de la page.

Ce qui est inattendu, ce sont les autres productions qui ont atteint le top 10 de Filmarks, avec la comédie »Agrettsuko » de Netflix et Sanrio s’est classé deuxième, battant même le méga hit » Jojo’s Bizarre Adventure » à la troisième place. Voici le top complet des meilleures productions d’animation japonaises selon Filmarks :

L’Attaque des Titans : La dernière saison – Partie 2 aggretsuko L’aventure bizarre de Jojo : l’océan de pierre L’histoire de Heike Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (Arc du quartier des divertissements) Teasing Master Takagi San Saison 3 Mon habillage chéri Uniforme de marin d’Akebi Les enfants orbitaux Police dans une capsule

Sans aucun doute, le top est très proche de ce que voient les fans d’anime sur les réseaux sociaux, puisque »Attack on Titan: The Final Season – Part 2 » était l’un des shows d’anime les plus attendus de la saison d’hiver 2022, apportant une grande attente chez les téléspectateurs qui ont même réussi à faire tomber le service de streaming Crunchyroll pendant quelques instants en raison du grand nombre de personnes qui essayaient de regarder leurs épisodes dès qu’ils étaient disponibles.

Alors que la partie 2 de la dernière saison de »L’attaque des Titans » était annoncée comme la fin de la série, le studio d’animation de CARTE a suivi la première de cette dernière saison avec l’annonce de » La dernière saison – Partie 3 », actuellement en préparation, et qui arrivera en 2023.

En plus de demander à ses utilisateurs de classer les meilleures émissions de la dernière saison, Filmarks a également récemment demandé à ses lecteurs de choisir leurs émissions les plus attendues de la nouvelle saison, qui »Espion x Famille »Il a gagné par une grande différence. Le nouvel anime est produit à la fois par Wit Studio et CloverWorks et est basé sur le manga du même nom nominé aux prix Eisner de Tatsuya Endo.

La plupart des dessins animés mentionnés ci-dessus, y compris » Attack on Titan », » Demon Slayer » et » Spy x Family » sont disponibles en streaming sur Crunchyroll. » Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean » et » Aggretsuko » sont disponibles en streaming sur Netflix.