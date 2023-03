Ce soir tu dors avec moi : de quoi parle le film Netflix et quel est le casting

Netflix

Un film polonais vole la vedette sur Netflix : Tonight you sleep with me.

©NetflixCe soir tu dors avec moi est l’adaptation d’un roman

Netflix a préparé plusieurs premières qui ont déjà attiré l’attention, telles que entrevias, MH370 et aussi le film dormir avec moi ce soirQuoi Il a été créé le 1er mars et nous vous dirons de quoi il s’agit et qui sont l’actrice et les acteurs à la tête du casting..

Le film suit une journaliste qui se retrouve piégée dans un mariage qui n’a plus de passion. La femme doit choisir entre son mari « lointain mais aimant » et un ex-petit ami qui est revenu dans sa vie.

+ Qui sont Roma Gąsiorowska, Wojciech Zieliński et Maciej Musiał du casting de Tonight You Sleep With Me ?

C’est un film polonais, mettant en vedette Roma Gasiorowskactrice de 41 ans qui est apparue dans des productions telles que Leurs bonnes étoiles; dans le casting est aussi Wojciech Zielinskiacteur de 43 ans qui a participé à des films tels que Le bapteme; et Maciej Musial(1899), l’acteur de 28 ans tient également un rôle principal dans le film.

Le casting est complété par Jacek Koman, Jadwiga Żurawska, Karolina Porcari, Wiktoria Krążek, Ewa Wencel, Madeleine Groszek, Malgorzata Mikolajczak, Marta Krol et Philippe Lipiecki.

Ce soir tu dors avec moititre de la bande en anglais, était Réalisé parRobert Wichrowski. Le film Il est basé sur le roman homonyme d’Anna Szczypczynska avec un gion adapté par Anna Janyska.

Le film ce soir tu dors avec moi de Netflix explore la monotonie des mariages, sans perdre aussi la passion, l’amour, le désir et la culpabilité.

