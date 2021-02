Ce site web vous permet de créer vos propres fonds d’écran en émojis

Si vous ne trouvez pas le fond d’écran idéal pour votre mobile ou votre PC, avec ce site Web, vous pouvez créer le vôtre à partir d’émojis.

Nature, jeux vidéo, films, abstrait, animé … Il existe des dizaines de catégories de fonds d’écran, ces images qui jouent un rôle clé dans la personnalisation de votre mobile et que vous pouvez facilement télécharger depuis notre site internet. Mais si impossible de trouver un fond d’écran que vous tombez suffisamment amoureux pour le voir à chaque fois que vous déverrouillez le terminal?

Eh bien, rien ne se passe, car maintenant vous pouvez les créer à partir d’un élément aussi essentiel dans la communication d’aujourd’hui que les emojis. Grâce au site Web Emoji Supply, développé par Nicholas Jitkoff (Oculus, Dropbox et Google) et Alastair Tse (Google Maps), vous pouvez concevez toutes les images que vous voulez à partir de vos émoticônes préférées pour les transformer en fonds d’écran pour votre mobile, tablette ou PC.

Nous avons déjà créé l’un ou l’autre, comme vous le verrez ci-dessous, et nous pouvons assurez-vous qu’ils ont l’air bien mieux que vous ne l’imaginez. Voyons comment vous pouvez créer vos propres fonds d’écran avec des emoji grâce à ce site Web facile à utiliser.

Comment créer vos propres fonds d’écran avec des emojis

Les émojis sont un élément très important de la communication d’aujourd’hui, car nous les utilisons dans de nombreuses plates-formes numériques d’aujourd’hui. WhatsApp, Twitter, Facebook et Instagram ne sont que quelques-uns d’entre eux.

Vous pouvez maintenant créer vos propres fonds d’écran avec ces dessins spéciaux via le site Web Emoji Supply. Comme nous l’avons prévu, le processus est très simple et vous permet de jouer avec plusieurs options lors de la conception. Par exemple, vous pouvez choisir la couleur de fond et si ce sera monochrome, dégradé ou solide; vous pouvez décider si les emojis seront disposés sous la forme d’une grille, de diamants ou de spirales, entre autres; la taille d’eux ou le modèle de l’image que vous allez télécharger.

Bien sûr, vous avez la possibilité de sélectionner les emojis qui feront partie de l’image, maximum 4. Si vous envisagez de concevoir l’arrière-plan à partir de votre mobile, il sera facile de saisir les emojis, car ils sont intégrés au clavier pour Android.

Cependant, si vous le faites depuis l’ordinateur, vous n’aurez peut-être pas la possibilité d’ajouter des émojis si proches. Ne t’inquiète pas alors il y a des pages comme Get Emoji qui vous donnent un accès direct à une vaste bibliothèque d’émoticônes. Il vous suffit de copier ceux choisis pour le fond d’écran et de les copier sur le site Web Emoji Supply.

Si la créativité n’est pas votre truc et que vous préférez utiliser les designs des autres, voici le recommandé par Nicholas Jitkoff lui-même, l’un des développeurs Web. L’amour, l’océan et les animaux en sont quelques-uns des thèmes.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce site Web curieux, vous pouvez voir tout son intérieur dans le code posté sur Github. Cependant, vous avez déjà vu qu’il ne garde aucun secret, n’importe quel utilisateur peut créer ses propres fonds d’écran avec des emojis de manière simple et rapide.

