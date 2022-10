Ce site Web vous permet de coloriser de vieilles photos en quelques secondes

Donnez de la couleur à vos photos en noir et blanc en quelques secondes à l’aide de ce site pratique, entièrement gratuit.

Vous avez peut-être de vieilles images en noir et blanc dans votre album photo et vous voulez savoir à quoi elles ressembleraient si elles avaient été prises en couleur. Heureusement, vous pouvez résoudre ce mystère en utilisant Palette, un site gratuit qui donne de la couleur à vos vieilles photos dans quelques secondes. Nous avons testé cet outil et la vérité est que Il nous a conquis pour sa rapidité et sa facilité d’utilisation.

comme vous pouvez l’imaginer, les images doivent être numérisées pour pouvoir les colorer avec Palette. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des applications comme Quisquee, qui vous aident à convertir la photo physique dans le fichier que vous devrez plus tard télécharger depuis votre mobile ou votre ordinateur. Pas à pas, nous vous expliquons comment utiliser Palette pour coloriser vos images en noir et blanc.

Palette : comment colorer vos photos en noir et blanc

Si vous voulez savoir à quoi ressembleraient vos photos en noir et blanc si elles avaient été prises en couleur, Palette est l’outil que vous recherchez. Il s’agit d’un site Web gratuit auquel vous pouvez accéder depuis votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Dans notre cas, nous l’avons testé depuis un smartphone Android et depuis un PC, et les performances ont été tout aussi bonnes. Le lien est le suivant :

Le site de Palette

En gros, c’est un outil qui utilise l’intelligence artificielle colorier les images en noir et blanc. En accédant au site Web, vous pouvez accéder un tutoriel de 3 minutes qui explique le fonctionnement du web. Si vous voulez gagner du temps, nous vous dirons en quelques étapes faciles :

Entrez sur le site Web de la Palette. Cliquer sur « Couper ou déposer une image ». Sélectionnez dans la galerie de l’appareil la photo que vous souhaitez coloriser. Attendez quelques secondes que Palette colorie l’image.

Une fois que vous accédez à la base de couleur naturelle que Palette a donnée à votre photo, vous pouvez choisissez parmi plus de filtres pour changer les nuances. Il existe des dizaines de possibilités parmi lesquelles choisir, appuyez simplement sur le nom du filtre pour l’appliquer. Après quelques secondes, vous verrez l’image avec les modifications déjà appliquées.

Une autre option à votre disposition est cachée derrière le bouton crayon. Si vous cliquez dessus, vous trouverez la fonction « Surprenez-moi » pour que Palette applique un filtre aléatoire et vous surprenne avec les nouvelles couleurs de l’image. Aussi, vous pouvez modifier la description de l’image.

Des photos étonnantes avec les meilleurs éditeurs de photos pour votre mobile

Une fois que vous avez fini de retoucher la photo, il vous suffit de cliquer dessus et appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour télécharger le fichier sur votre appareil. En quelques secondes, vous aurez pu coloriser votre photo en noir et blanc à l’aide de Palette. Si vous voulez plus d’options, sur votre mobile, vous pouvez télécharger plusieurs applications qui permettent de transformer une photo noir et blanc en couleur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂