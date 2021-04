Ce site vous indique le nombre d’abonnés dont vous avez besoin pour quitter votre emploi (et gagner)

Un nouvel outil en ligne fournit aux utilisateurs un algorithme qui peut calculer le nombre d’abonnés et le nombre de vues nécessaires pour se définir en tant qu’influenceur et pouvoir gagner un salaire qui leur permet de quitter leur emploi. Le site Lickd.co a en effet publié le « calculatrice de revenus« conçu pour calculer l’importance de la présence d’un utilisateur sur des plates-formes telles qu’Instagram, TikTok et YouTube afin de gagner un salaire annuel qui peut être indiqué dans l’outil. Par exemple, pour gagner 50 000 € par an, au moins 1 000 abonnés YouTube et 16,6 millions de vues de vidéos chaque année.

Son utilisation est simple: connectez-vous simplement au site Web et entrez le salaire souhaité, en choisissant également la devise entre le dollar et la livre sterling. Une fois cela fait, le système renvoie les résultats ventilés par trois plates-formes, à savoir YouTube, Instagram et TikTok. Pour prendre un autre exemple, pour un salaire de 30 000 € vous devriez avoir au moins 1000 abonnés sur YouTube et 7,1 millions de vues par an, ou au moins 5000 abonnés sur Instagram et 92 publications sponsorisées, ou 10000 abonnés sur TikTok et 81 millions de vues par an. À ce stade, explique le portail, les entrées seraient suffisantes pour atteindre le salaire souhaité et quitter son emploi de bureau.

Il s’agit évidemment d’un calcul spannométrique, qui se base sur les revenus des publicités YouTube (qui à leur tour varient les gains en fonction de leur type) et sur les posts sponsorisés sur Instagram dont les chiffres dépendent évidemment des négociations avec les différentes entreprises. Bref, le calcul n’est certes pas précis, mais il souligne un rêve qui fait maintenant son chemin chez de nombreux jeunes: celui de devenir un influenceur et en direct sur les posts publiés sur les réseaux sociaux. Certainement pas un chemin facile: comme cet outil le démontre également, il faut gagner des millions de vues qui ne sont certainement pas faciles à générer.

