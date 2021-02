Ce site vous indique combien de temps attendre vos doses de vaccin Covid

Dans combien de temps pourrai-je me faire vacciner contre Covid? Si vous n’appartenez pas à la tranche des plus de 80 ans, la réponse à la question n’est pas simple. Si d’une part il est vrai que le plan du gouvernement concernant la diffusion de vaccins sur la population italienne a été défini, d’autre part le timing est tout sauf clair. Aussi parce que le administration des deux doses prévu pour le vaccin Covid est organisé différemment selon les régions, qui ces dernières semaines sont déjà dans des phases différentes les unes des autres. Cependant, un nouveau portail tente de mettre de l’ordre dans ce chaos en donnant une réponse indicative à la question: quand vais-je me faire vacciner?

Il s’agit de la « Calculatrice pour attendre le vaccin contre le COVID-19 » créée et publiée par les mathématiciens Anna Szczepanek et Anna Wójcicka, qui ont édité la traduction en italien. Le portail est extrêmement simple d’utilisation: une fois sur la page outil, il vous suffit de saisir les données relatives à l’âge, à la profession et à l’état de santé pour obtenir un date approximative vaccination. Cette prévision est basée sur des caractéristiques personnelles (âge et présence de pathologies par exemple) par rapport au plan national divisé par catégories et étapes d’administration.

Il ne s’agit pas d’un outil officiel, bien sûr, ni d’une calculatrice à prendre à la lettre: il est probable que les dates puissent varier et, probablement, être plus optimistes que les vraies. Cependant, l’outil reste un moyen utile pour se faire une idée indicative du moment de la vaccination, en particulier pour les catégories plus jeunes caractérisées (ou non) par des pathologies antérieures. Dans le site, il y a aussi plusieurs informations utiles comme la ventilation par catégories de risque de la phase 2 et les maladies qui entrent dans ces catégories individuelles. Pour accéder à la calculatrice, connectez-vous simplement à cette adresse.

