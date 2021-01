Ce site vous indique chaque jour dans quelle zone se trouve votre région (et ce que vous pouvez faire)

Près d’un an après le premier verrouillage national depuis Covid-19, nous avons enfin une arme contre le coronavirus, mais la distanciation sociale e restrictions de voyage ils continueront à rester des réalités quotidiennes indésirables mais nécessaires; la situation des dernières semaines le prouve – avec des régions qui entrent et sortent des zones jaune, orange et rouge sur une base hebdomadaire. Comprendre dans quelle zone se trouve votre région est devenu difficile, mais heureusement il existe des sites qui vous permettent d’avoir ces informations toujours à jour, y compris ce qu’il est possible de faire à un endroit donné et à un jour donné: l’un des meilleurs est Covidzone.info, un portail accessible depuis n’importe quel navigateur sur ordinateurs et smartphones qui révèle avec précision les réglementations anti Covid en vigueur dans toutes les régions du pays.

Comment fonctionne covidzone.info

Le site a été créé par Laboratoire Asusual, un collectif de développeurs travaillant dans le sud qui a démarré le projet avec une ambition exclusivement informative. En bref, le portail est à but non lucratif et est disponible gratuitement pour tous. Covidzone.info se présente avec un premier tableau de bord dans lequel le pays est représenté divisé en ses régions, chacune représenté avec la couleur de la zone dans lequel il est placé par les dispositions du jour. le calendrier en haut vous permet de vérifier – dans la mesure du possible – dans quelle zone votre région sera à la date souhaitée. En cliquant sur une seule région a sommaire de ce qu’il est possible de faire et de ce qui est interdit dans les limites du territoire sélectionné. Les règles sont celles qui sont connues depuis un certain temps, mais compte tenu de leur spécificité, les maîtriser peut permettre d’éviter des sanctions.

Données sur les vaccins

Un commutateur ajouté en janvier fournit également des données mises à jour sur le processus de vaccination. L’information est celle officielle en provenance du gouvernement, et divise le total entre les doses délivrées et celles administrées, toujours diviser les données par région.

