Ce site vous fait saboter les appels sur Zoom avec des effets sonores et des distorsions

Le appels vidéo en période de pandémie, ils ont rapidement perdu leur attrait, et les personnes qui continuent à rester en contact avec cet outil sont pour la plupart restées des collègues de téléconférence sur des plateformes telles que Zoom. Pour échapper à des tâches similaires – mais aussi à des rencontres avec des amis et des contacts qui durent trop longtemps – des applications et des outils de toutes sortes sont nés, conçus pour simuler des problèmes techniques et échapper aux appels ou les saboter; le dernier qui réussit s’appelle Zoom échapper, vous pouvez facilement visiter en ligne en tant que page Web et autoriser générer des effets sonores spéciaux conçu pour interrompre les appels ou faire croire aux auditeurs qu’ils ne peuvent plus rester dans la réunion en cours.

Zoom Escape vous pouvez visiter cette adresse, où vous pouvez utiliser, après avoir installé VB-Audio, un logiciel qui sert à faire croire à l’appareil qu’il a connecté un microphone alternative. Pendant les appels vidéo, le périphérique audio doit être déplacé du microphone vers le logiciel nouvellement installé; à ce stade, Zoom Escape peut faire son travail: parmi les effets proposés se trouvent les pleurer d’un bébé, travaux en cours hors de la fenêtre, rafales de vent et aboyer des chiens, tandis que d’autres sont censés en simuler un mauvaise connexion. Chaque effet peut être activé et désactivé séparément, en augmentant ou en diminuant son volume pour obtenir le mélange parfait de bruit requis pour l’occasion.

Le site peut bien sûr être utilisé pour tout type d’appel vidéo, pas seulement sur Zoom. En revanche, les effets attendus ne sont pas le maximum de crédibilité: l’idéal serait de les tester avec une personne de confiance et de décider si cela vaut le risque de les utiliser lors de rendez-vous d’affaires. Une fois qu’une décision a été prise, la dernière condition préalable est la capacité de mentir sans vergogne aux interlocuteurs et de proposer sur place une histoire qui relie les effets sonores joués à la raison pour laquelle vous devez être absent de l’appel.

