Ce site spectaculaire d’un ingénieur de la NASA nous permet de revivre trois missions Apollo comme si nous étions dans le centre de contrôle

Houston, nous avons un pass Web. La NASA a pensé aux nombreux amateurs que nous aimons voir les lancements actuels et surtout revivre ceux qui étaient historiques dans l’histoire de la course spatiale et maintenant on peut revivre la mission Apollo 11 et d’autres jalons de l’industrie aérospatiale de notre fauteuil et dans les moindres détails.

Autant de détails qui peuvent nous submerger, puisque nous pouvons jouer pour être le centre de contrôle qui est intervenu dans chaque cas et pouvoir choisir quelles données voir, que ce soit pour suivre les transcriptions ou passer d’instantané en instantané. Une façon informative et interactive de profiter des missions Apollo 11, Apollo 13 et Apollo 17.

Un petit rappel

Le programme Apollo était très populaire et l’un des principaux jalons de la course spatiale, tant pour l’agence américaine qu’en général. Étaient un total de 22 missions, 18 réussissant complètement, trois partiellement réussis et un échouant.

L’un des succès a été Apollo 11, dont l’objectif était de faire marcher un être humain à la surface de la Lune. Le 20 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong et Edwin (Buzz) Aldrin ont marché sur le satellite stérile et avec Michael Collins ont marqué l’histoire, avec un atterrissage parfait comme la cerise sur le gâteau de leur aventure, dont nous pouvions voir l’émission originale (publicités incluses). des décennies alors. Fait amusant: Charlie Duke, qui allait plus tard se rendre sur la Lune (lors de la mission Apollo 16) et y laisser un souvenir particulier, était en tant que contrôleur de vol (CAPCOM) à Houston, travaillant sur la mission Apollo 11.

L’astronaute Buzz Aldrin sur la Lune (et Armstrong dans le reflet de son casque). POT

Apollo 13 C’était la septième mission habitée du programme et son objectif était d’atteindre la Lune, mais l’atterrissage a été interrompu lorsqu’un des réservoirs d’oxygène du module de service a pris feu. Heureusement, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise sont revenus sur Terre sains et saufs.

La dernière mission du programme était Apollo 17 et jusqu’à ce que quelqu’un revienne, c’est la dernière fois que des êtres humains ont marché sur la lune. Eugene Cernan (décédé en 2017), Ronald Evans Harrison Schmitt a passé trois jours sur le satellite (en orbite ou en surface, selon le cas)

Eugene Cernan sur la surface lunaire (13 décembre 1972). Image: NASA

Être un contrôleur de plus pendant un peu

Le site Web en question est «Apollo en temps réel», qui rassemble le matériel qui a été diffusé à la télévision, les images du centre de contrôle de mission et les propres enregistrements des astronautes, ainsi que des photographies des moments. L’un des principaux créateurs est Ben Feist, ingénieur logiciel et consultant à la NASA qui a également collaboré au documentaire 2019 ‘Apollo 11’.

Ce que nous voyons est une compilation de données situées dans une interface qui, comme nous l’avons dit, peut être un peu écrasante, mais étant un cadeau pour le divertissement, cela vaut la peine de l’explorer tranquillement, surtout si nous aimons le sujet et l’avez (même s’il est vague et » false « ) un souvenir des événements. Chacune des pages de chaque mission reproduit le voyage spatial en question tel qu’il s’est passé, seconde à seconde, pour laquelle nous devrons choisir l’option T-moins 1M, ou aller sur « Maintenant » et rejoindre l’émission comme si nous voyagions pour n’importe quelle année (51, 50 ou 48 ans, selon les 11, 13 ou 17) dans le temps.

En haut à droite, nous verrons une barre de progression qui nous aide à aller au moment de la mission que nous voulons, avec quelques moments clés indiqués. La la navigation Cela peut également être à travers d’autres éléments tels que des commentaires ou des photos, de sorte qu’en cliquant, nous nous rendons à l’instant précis de notre voyage temporaire.

Ici, nous pouvons voir une partie de ce qui est observé si nous cherchons le moment où Armstrong pose son pied sur la surface lunaire. Ci-dessous à gauche la transcription des commentaires.

Au centre, nous voyons une colonne avec tous les contrôle audio. Si nous ne touchons à rien, ce qui est actif sera entendu (également marqué en gris), mais nous pouvons donner ce qui nous intéresse. De plus, un schéma du centre de contrôle de mission sera ouvert pour contrôler les sources sonores de manière plus spécifique, marquant également ce qui est actif.

Dans l’écran de gauche, nous verrons les vidéos ou le matériel disponible. De la mission Apollo 11, il y a beaucoup de matériel provenant des astronautes et du centre de contrôle, et la vérité est que c’est assez excitant revivez le moment bien connu d’Armstrong en prononçant sa phrase mythique « un petit pas pour l’être humain, un grand pas pour l’humanité ».

Si on cherche le fameux « Houston, on a un problème » lors de la mission Apollo 13 on voit qu’il y a un enregistrement des réservoirs sous pression récupérés dans le rapport de mission.

Peut-être que quelque chose de plus stressant est passez par l’instant 55:55 de la mission Apollo 13, lorsque le célèbre « Houston, nous avons un problème » a été prononcé dans la bouche de l’astronaute James A. Lovell après que son partenaire Swigert ait déjà remarqué quelque chose et littéralement une explosion a été entendue (que nous pouvons maintenant entendre aussi, et parfaitement contextualisée ).

Selon ce que vous voulez ou le temps que vous souhaitez consacrer, le Web peut être quelque chose comme un télé réalité de moments historiques ou d’une musique d’ambiance un peu particulière. Si la curiosité nous ronge et que nous voulons aller au plus courant dominant, il est utile que nous utilisions moteur de recherche Quelles sont les actions disponibles sous l’écran de diffusion de documents et de vidéos (à gauche), en recherchant des mots comme «problème» ou «humanité» (peu importe).

Ils expliquent que cela a été possible en partie parce que les cinquante canaux audio de contrôle de mission ont été numérisés et restaurés, ainsi que publiés. Pour la mission Apollo 11, il y a environ 11000 heures d’audio et environ 7200 sur la mission Apollo 13 (non répertorié sur Apollo 17). Un bien, on le sait, très précieux.

L’astronaute Charles Duke (qui ira plus tard sur la Lune) travaillant comme contrôleur de vol Apollo 11 au Lyndon B. Johnson Space Center à Houston, Texas, USA Image: NASA

Nous découvrons ce site précisément lorsqu’il est rempli l’anniversaire de l’alunissage dans l’une des missions du programme de la NASA, plus précisément la mission Apollo 14 (5 février 1971). Cela semble donc être un moyen idéal de se déconnecter d’une Terre un peu folle et de commencer le week-end en profitant de moments historiques comme si nous les vivions en direct.