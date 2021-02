Ce site reproduit Myspace et vous ramène directement à 2005

Avant l’interconnexion totale de Facebook, les messages instantanés omniprésents de WhatsApp et les photos et vidéos d’Instagram et de TikTok, le réseau social le plus populaire de la planète s’appelait Mon espace. Le portail basé sur la musique et les passions des utilisateurs a ensuite cédé la place à une vague d’autres plateformes, mais aujourd’hui son esprit ravive au sein d’un projet indépendant: il s’appelle EspaceHey, un garçon allemand de 18 ans l’a programmé par lui-même et suit fidèlement le Myspace original.

Qu’est-ce que Myspace

Myspace ne peut pas être considéré comme le seul précurseur des réseaux sociaux modernes, mais il fait certainement partie des plateformes qui ont réussi à attirer plus d’utilisateurs. Chacun avait une page sur laquelle publier son propre les pensées, une galerie pour photo et un espace pour charger fichiers musicaux, ce qui rend le portail particulièrement utilisé par groupes émergents faire connaître leur travail. Les abonnés ont visité le site sous des pseudonymes et Myspace leur a donné une liberté extrême quant à la façon dont ils pouvaient personnalisez vos pages: Les gifs animés, les arrière-plans psychédéliques et les polices de caractères erratiques ont rapidement commencé à prendre d’assaut les profils des utilisateurs, ce qui les ralentit à charger sur les navigateurs. Cet aspect, lié à d’autres circonstances non secondaires comme l’avènement de Facebook, a décrété le déclin du réseau social après avoir atteint 100 millions d’utilisateurs.

Un plongeon en 2005

SpaceHey vise à recréer le même esprit. Le développeur, qui s’appelle An, a terminé le travail sur son portail fin novembre, qui reproduit les graphismes et la mise en page originaux de Myspace. De la page d’accueil à la page de navigation dans les profils des abonnés, aux pages des utilisateurs individuels: presque tout dans SpaceHey est identique à Myspace. Là musique les plates-formes externes comme Apple Music et Spotify le fournissent, mais les profils sont entièrement modifiable avec des arrière-plans personnalisés, des polices, des pointeurs de souris et des animations. Malheureusement il n’y a pas d’application pour naviguer confortablement sur le site depuis un smartphone, de plus il y a peu d’utilisateurs et il est peu probable que le site devienne un succès historique; Cependant, ceux qui veulent sauter en 2005 peuvent donner une chance à SpaceHey: l’inscription est gratuite et aucune invitation nécessaire.

