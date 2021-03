Ce site de l’UE vous aide à reconnaître les masques FFP2 approuvés

Ces jours-ci, des nouvelles inquiétantes sur la propagation de masques FFP2 irréguliers sur le territoire national. Les équipements de protection individuelle restent parmi les armes les plus efficaces disponibles pour contenir la pandémie, c’est pourquoi la vérification de son authenticité est essentielle. Même des consultants spécialisés et les mêmes organismes appelés à certifier les masques lancent l’alarme; Les consommateurs, quant à eux, ont un moyen, à leur manière, de réduire au maximum le risque de tomber sur des produits contrefaits: les meilleures méthodes sont d’acheter dans des pharmacies ou des supermarchés de confiance, et vérification de la validité des produits par le contrôle du marquage CE de l’Union Européenne qui les certifie conformes à la loi. Dans ce contexte, il est possible de vérifier la présence d’un Code à 4 chiffres qui peuvent être saisies sur un site de l’UE pour vérifier quelle entreprise a délivré l’autorisation de commercialisation.

Le site de l’UE pour retracer les entreprises qui certifient les masques

L’outil est une sorte de moteur de recherche qui s’interface avec la nouvelle approche des organisations notifiées et désignées ou NANDO: a base de données qui contient des informations relatives à toutes les entreprises et entités autorisées à délivrer des certifications pour les produits en Europe. La base de données elle-même peut être atteinte à cette adresse, mais structurée comme une liste complète est de peu d’utilité pour ceux qui recherchent des réponses sur les masques qu’ils ont achetés. Au moyen du moteur de recherche relatif, il est possible de connecter le dispositif de protection disponible à l’organisme qui l’a certifié, en utilisant le code à 4 chiffres qui a été apposé après le marquage CE imprimé sur la façade.

Comment le site de l’UE est-il utilisé pour savoir qui a certifié les masques

Le code lisible par l’appareil doit être saisi dans la première zone de texte, c’est-à-dire dans la section Toutes les législations et à côté du mot-clé sur l’élément numéro d’organisme notifié Appuyez sur la touche Entrée ou appuyez sur le bouton de recherche après avoir saisi les données pour accéder à la page de l’organisme qui a délivré la certification. Le nom indiqué dans les résultats de la recherche est un lien vers la fiche technique correspondante: il faut suivre le lien et vérifier d’abord que parmi les appareils que l’organisme est autorisé à certifier il y a Équipement de protection individuelle; en correspondance avec cet article, il y a un document supplémentaire qui peut être consulté sous forme de page Web ou de PDF, et qui sous l’article Produits doit énumérer le libellé Équipement assurant la protection du système respiratoire. Si le code ne mène à aucun organisme de certification, il est probable que le produit n’ait pas réellement fait l’objet de ces types de contrôles de garantie.

Les exceptions

En réalité, l’état d’urgence de la première phase de la pandémie a rendu légal la fabrication et la vente d’EPI en dérogation à la législation européenne uniquement dans le secteur de la santé, c’est pourquoi certains masques en circulation peuvent en réalité être sans certification; les normes techniques de fabrication de ces produits doivent en tout état de cause être respectées et les documents y afférents doivent être transmis à Inail, qui autorise leur mise sur le marché. De plus, les produits contrefaits pourraient encore être vendus avec une certification falsifiée datant d’une entité réelle qui n’est pas au courant de l’opération.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂