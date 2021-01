Ce site calcule le risque d’attraper le coronavirus à l’intérieur

Malgré les restrictions en vigueur dans toute l’Italie, il peut arriver que vous deviez vous retrouver dans un lieu fermé avec un certain nombre de personnes dont l’état de santé n’est pas réellement connu. Que vous soyez dans un supermarché, sur votre lieu de travail, dans les transports en commun ou dans une salle de classe, la meilleure façon de vous protéger est toujours la même: porter un masque et rester à distance des autres. A savoir à l’avance quel est le pourcentage de risque d’entrer en contact avec le coronavirus il existe un site qui calcule cette valeur en fonction de paramètres que vous pouvez saisir vous-même.

Le portail s’appelle Airborne.cam et a été développé par des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Imperial College de Londres à l’aide de modèles mathématiques qui simulent le comportement de gouttelettes émises involontairement pendant la respiration et la parole de chacun de nous. Accessible à cette adresse, Airborne.cam est présenté en anglais, mais la barrière de la langue ne rend pas son utilisation impossible.

Comment fonctionne le portail

La première case nommée Salle vous invite à entrer les paramètres de la pièce ou le lieu à simuler. La surface en mètres carrés, la hauteur du plafond en mètres, le nombre d’heures de présence à l’intérieur et le nombre de changements d’air par heure sont demandés – dans l’ordre – ce qui à son tour fournit sept valeurs typiques pour les pièces non ventilées, les environnements domestiques, les bureaux et les écoles, les chambres et les hôpitaux bien ventilés et très bien ventilés; le cinquième paramètre est automatiquement ajusté. basé sur le nombre de changements d’air par heure.

Dans la deuxième case, appelée Occupation, nous traitons personnes présentes dans la salle à simuler: on part du nombre d’individus et on passe au type de masque qu’ils portent parmi aucun, FFp2 / N95, tissu chirurgical ou à une ou 3 couches, pour finir avec quelle activité ils exercent entre assis, debout ou dans l’exercice physique.

La troisième case, Pause personnalisée, vous permet de décider si un moment de changement d’air dédié, pendant lequel tous les occupants sortent pendant un certain temps: l’heure et la durée de la pause sont les deux paramètres qui peuvent être réglés à cet égard.

La dernière boîte est appelée Individus infectieux et est dédiée aux introduire un ou plusieurs individus infectés pour lancer la simulation. Le site démarre par défaut avec un seul patient dans la chambre, mais le nombre peut être augmenté en modifiant le premier paramètre. En utilisant le commutateur, il est également possible de travailler sur des individus infectés en pourcentage du total des personnes présentes, tandis que les paramètres restants définissent le type de masque et les activités que les patients virtuels effectuent.

Le résultat est le graphique qui apparaît en grand sur la page: sur l’axe horizontal se trouve le temps passé dans la pièce, tandis que sur celui des ordonnées un pourcentage qui exprime le risque d’infection correspondant au temps donné passé dans le lieu. Les variables impliquées dans la transmission de Covid-19 par gouttelettes sont en fait très nombreuses et parfois impossibles à prévoir, à commencer par le nombre d’infectés dans une pièce; le site créé par les chercheurs peut cependant aider à décider si une certaine destination peut être considérée comme sûre ou doit être revue, et surtout à sensibiliser une fois de plus à l’importance d’utiliser masques, éloignement social et ventilation adéquate à l’intérieur.

