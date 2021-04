Ce singe joue à Pong avec réflexion: il a la puce d’Elon Musk dans son cerveau

Celui publié en ligne à ces heures pourrait être la démonstration la plus claire du potentiel de Neuralink, la société d’Elon Musk s’est engagée à fabriquer des puces qui vous permettent de communiquer avec des machines et des ordinateurs en utilisant uniquement la pensée. Il y a quelques semaines, le groupe avait prévu de pouvoir implanter une de ses premières puces de communication dans le cerveau d’un singe, et qu’elle était devenue capable de jouer à des jeux vidéo simples comme Pong simplement en utilisant sa pensée; l’annonce fait sensation et est maintenant suivie d’une vidéo dans laquelle Pager – c’est le nom de l’animal – se montre dans un jeu de Pong contrôlé sans utiliser les membres mais uniquement avec impulsions de son cerveau.

Dans la première partie de la vidéo, les chercheurs racontent une phase essentielle du processus qui a conduit Pager à pouvoir contrôler le jeu vidéo avec son esprit. Le macaque a avant tout appris à jouer avec un vrai jeu vidéo dans lequel il était obligé d’utiliser un joystick commun pour contrôler un curseur dans les directions souhaitées, pour obtenir de la nourriture en récompense. La puce Neuralink dans le cerveau de Pager a enregistré l’activité des neurones utilisés inconsciemment par le singe pour arriver à contrôler le joystick qui lui a été confié de ses mains. Après moins d’une demi-heure d’entraînement, la puce était prête pour reconnaître ces mêmes stimuli également à l’avenir, pour les transformer en commandes; les chercheurs ont demandé à Pager de reprendre le jeu, mais ont déconnecté l’ordinateur du joystick et l’ont à la place connecté sans fil à la puce neuralink dans le cerveau du singe. Le téléavertisseur a continué à déplacer le joystick avec sa main par habitude, mais à ce stade, le curseur contrôle ils ont été envoyés par la puce Neuralink, qui a reconnu l’activité électrique des neurones dans le contrôle manuel et l’a utilisée pour déplacer le curseur dans le jeu.

Dans la première partie de la vidéo, Pager a réalisé ce que les chercheurs ont appelé Neuropong, un logiciel de jeu utilisé pour entraîner le singe et le processeur à se connecter. Le deuxième jeu présenté est le Pong original, le jeu vidéo historique dans lequel deux raquettes stylisées s’affrontent lors d’un match de tennis avec une balle allant d’un côté à l’autre de l’écran. Le but ultime de la recherche est cependant beaucoup plus ambitieux: une puce capable d’interpréter les signaux provenant des neurones pour les traduire dans un langage compréhensible par une machine peut aider à soulager ou traiter des maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson ou la paralysie partielle de les membres.

