Ce seront les rôles de Michael Keaton et Ben Affleck en tant que Batman dans le Flash

le Univers étendu de DC Comics continue son chemin, après ce qui était la première de Justice League de Zack Snyder, un film qui Warner Bros. lui a permis de faire le réalisateur original, mais il ne fera pas partie de la saga. La prochaine chose dans la franchise sera Le flash, avec la direction de l’Argentine Andy Muschietti, Quoi vient d’annoncer le début du tournage avec deux présences très importantes: Michael Keaton et Ben Affleck.

Barry Allen, interpreté par Ezra Miller, C’était l’un des points qui a été le plus modifié dans le Snyder Cut et de cette façon, il était à nouveau considéré comme un personnage important.. C’est pourquoi les fans espèrent que sous une nouvelle direction, il pourra continuer avec ce qui a été vu dans la nouvelle Justice League et n’étant pas, comme il a été appelé à plusieurs reprises, « un clown stupide », grâce à la vision de Joss Whedon.

Basé sur la bande dessinée de 2011, « Point de rupture », enregistrer regardez Flash voyager dans le temps pour éviter la mort de sa mère, qui sera interrogé par les Espagnols Maribel verdu. Remontant le temps, il rencontre le Batman de Michael Keaton et là va créer un univers protégé entre eux, comme le confirme le médium Le Wrap. La présence de l’acteur de 69 ans était une forte rumeur, mais Cela a été confirmé dans les dernières heures et il sera enfin avec Ben Affleck pour le même rôle.

+ Que sait-on des rôles de Michael Keaton et Ben Affleck dans Batman dans The Flash

En plus de le rencontrer Bruce Wayne de Keaton, les fuites assurent que ce sera une personne avec beaucoup d’expérience à partager avec Affleck, puisqu’ils seront unis grâce au Multiverse qui sera donnée dans le long métrage. En outre, Le New York Times signalé à l’époque que il est possible que nous voyions également Robert Pattinson, qui revêtira le costume du Batman de Matt Reeves.

« Flash est le super-héros de ce film car il est le pont entre tous les personnages et la chronologie de DC. Et, d’une certaine manière, il redémarre tout et n’oublie rien », a déclaré en septembre de l’année dernière le producteur Barbara Muschietti. Sans doutes Ce sera un grand événement qu’aucun fan ne voudra manquer en voyant sur le même écran le Batman de 1989 et celui de la dernière ère. Sa date de sortie est fixée à Novembre 2022.