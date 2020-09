Ce serait une excellente carte de GTA 6 basée sur Las Venturas

L’un des jeux les plus demandés, recherché sur internet et dont on parle le plus semaine après semaine est, curieusement, un jeu qui non annoncé. Bien sûr, il est logique que GTA 6, est déjà en développement ou pas, il finira par arriver tôt ou tard car vu le succès de Grand Theft Auto V, le nouvel opus aspirerait à nouveau à être l’un des titres les plus vendus de l’histoire. En tout cas, pour le moment nous n’avons que des théories, des rumeurs, des fuites …

L’un des plus populaires et des plus cohérents est que la ville de GTA 6 sera Vice City. Il y a de nombreuses rumeurs à penser que, et c’est pourquoi l’utilisateur de Reddit Thefaceofyourfather recréé une carte de Vice City dans son intégralité et que serait-ce pour le nouvel opus de la saga Grand Theft Auto. Maintenant, c’est lui-même qui a imaginé une nouvelle carte de Las Venturas et le résultat est tout simplement spectaculaire (tout comme Vice City):

Las Venturas dans GTA 6

Las Venturas est une ville qui apparaît dans Grand Theft Auto San Andreas et c’est dans le Comté de Bone, qui fait également partie de la carte que vous pouvez voir juste au-dessus. L’utilisateur s’assure également que il ne voulait pas que la ville prenne autant de place à l’intérieur de la carte, mais comme Las Vegas est plus grande que Miami (villes dont Las Venturas et Vice City s’inspirent respectivement), il a également agrandi Las Venturas sur sa carte. Même ainsi, il a laissé de la place pour plusieurs autres emplacements:

Quartier 69

Barrage Sherman

Le Castelo del Diablo

Prairie verdoyante

Fort Carson

Que pensez-vous de la carte? Bien que ce ne soit peut-être pas la ville que nous voyons dans le temps tant attendu GTA 6, de nombreux fans espèrent la revoir d’une manière ou d’une autre dans un prochain épisode de la saga.

