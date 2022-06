Ce serait l’intrigue de Planet of the Apes 4

in

Cinéma

Les informations indiquent les points les plus importants de l’intrigue de Planet of the Apes 4, après la mort de César, il y a un nouveau monde.

©IMDBCesser

La dernière version de La planète des singes a terminé une impressionnante trilogie mettant en vedette Cesserle chef d’un groupe de singes à l’intelligence génétiquement modifiée qui se reproduisent dans un monde où les humains quittent leur statut de race prédominante pour s’installer en petites tribus de survivants qui ont peu de chance face à ces animaux.

La page Robot monstre géant a publié une exclusivité sur l’intrigue de Planète des singes 4 où Cesser Il ne sera plus de la partie puisqu’à la fin du dernier film il meurt. Dans le nouvel épisode, le protagoniste sera un chimpanzé nommé Non a appartenant au Clan de l’Aigle. Les singes ont organisé leur société sur la base de clans en guerre les uns contre les autres.

César n’est plus mais l’histoire continue

Pendant ce temps, les humains ont régressé évolutivement et ne préoccupent guère ces singes avancés. Dans ce contexte, le chiffre de Proximus César, un chef brutal qui utilise les enseignements du César original à son avantage alors qu’il tente de s’emparer de la technologie de pointe laissée par les humains du passé. Son intention est d’éliminer le Clan de l’Aigle qui est plus développé et conscient de son sombre programme.

Cette nouvelle entrée dans la franchise La planète des singes semble suivre les thèmes sur lesquels les films passés étaient basés, accordant beaucoup d’importance au leadership positif et négatif au sein d’une communauté qui peut voir son avenir déterminé s’il décide de suivre la mauvaise personne, dans ce cas, Proximus Césarle nouveau méchant de cette histoire captivante.

Planète des singes 4 sera dirigé par Wes balle que la franchise a dans son générique coureur de labyrinthe tandis que les livres de cette suite tant attendue sont en charge de Josh Fridman et du même cinéaste qui réalise le film. Il semble que le plan car cette bande est basée sur ce qu’on appelle Le voyage du héros et prend des idées de films comme Conan le Barbare Oui Rapa Nui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂