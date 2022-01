Ce serait le retour d’Andrew Garfield en Spider-Man dans Marvel selon les plans de Kevin Feige

merveille

On savait comment l’acteur peut revenir en tant que son super-héros et le projet qu’ils ont en tête pour l’avenir. Découvrez tout ce qui peut arriver dans le MCU !

© SonyCe serait le retour d’Andrew Garfield en tant que Spider-Man dans Marvel selon les plans de Kevin Feige.

Les responsables de l’univers cinématographique Marvel et leurs fans vivent l’un de leurs meilleurs moments, car l’un de leurs projets les plus ambitieux s’est réalisé. Clairement, on parle de Spider-Man : Pas de chemin à la maisonNon seulement c’est un succès mondial, mais il a également diverti des millions de personnes en montrant le Spider-Verse pour la première fois avec les retours de l’ancien Peter Parker, comme celui de Andrew Garfield, qui pourrait revenir d’une manière très spéciale.

D’octobre 2020 jusqu’à une semaine avant la première du film, des rumeurs et des fuites se sont chargées de mettre le nom de l’acteur et celui de Tobey Maguire accompagner Tom Holland dans une nouvelle aventure, mais ils l’ont toujours nié. Quand il a été confirmé que les fans verraient le docteur Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et le lézard, les espoirs ont refait surface et enfin Un film a été réalisé qui est déjà classé parmi les meilleurs du MCU.

+ Voici comment Andrew Garfield reviendrait en tant que Spider-Man

L’ayant à nouveau parmi les stars de la franchise, les fans ne veulent pas du tout le lâcher et sont convaincus qu’ils pourront le revoir dans le costume. En fait, c’est aussi ce qu’il veut et il l’a clairement indiqué dans une interview : « Donc, s’il y a un moyen de continuer à ajouter à l’héritage de ce personnage d’une manière qui ressemble à un service à un public, un service aux thèmes que le co-créateur Stan Lee a injecté dans ce personnage, je suis ouvert, car bien sûr, je Je suis très, très ouvert, mais ça devrait être très, très spécial. Ça devrait être très, très significatif, amusant et joyeux, comme l’était No Way Home.« .

Maintenant, l’espoir des fans se concentre sur une prochaine sortie de Sony Pictures et c’est Morbius, où serait le grand plan de Kevin Feige, selon les commentaires sur les réseaux. Récemment, Ce film a retardé sa date de sortie du 28 janvier au 1er avril 2022, on pense donc qu’ils l’ont fait pour ajouter à Spider-Man d’Andrew Garfield. après le grand accueil qu’a eu son retour. De cette façon, il serait avec le personnage de Jared Leto et le vautour de Michael Keaton, puis rejoindrait la réalité que tout le monde connaît pour les conséquences qui seront en Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Bien qu’il s’agisse de la meilleure stratégie réfléchie, ils garantissent également que Andrew aurait un troisième volet de sa saga, puisque dans les plans originaux, il allait avoir les Sinister Six et maintenant il pourra utiliser diverses figures telles que Morbius, Venom, Kraven et Vulture. Pour le moment, nous nous référons aux rumeurs qui surgissent dans les réseaux, mais si nous parlons de celles qui sont liées au MCU, nous pouvons dire qu’elles avaient raison en tout ce qui concerne Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec la participation de Garfield Oui Tobey Maguire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂