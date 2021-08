Ce serait le méchant de The Flash !

KEXIN Clé USB C 64Go 3.1 OTG, Mini Clef USB 64 Go USB 3.0 en Métal Étanche, Pendrive USB Flash Drive 2 en 1 pour PC Dell XPS Switch Pro et Android Type C Smartphones (Xiaomi Oneplus), Argent

【Clé USB C 3.0 2 en 1】: KEXIN clé usb c est dotée de double connecteurs, non seulement pour les appareils équipé d'une interface USB type A (ordinateurs, console de jeux, enceinte, etc.), mais aussi pour smartphones, ou appareils équipé d'un port USB type C【Veuillez assurer que vos smartphones prennent en charge la fonctionnalité OTG】 【Solution de Stockage Externe】: Clé usb 3.0 64go en métal avec une capacité de stockage réelle d'environ 58,88Go vous permet de sauvegarder des fichiers documents musiques photos vidéos, etc. 【Large Compatibilité】: Port usb 3.1 fonctionne avec ordinateurs de bureau, ordinateurs portable, Playstation 4 et Xbox One, enceinte, etc.; port USB type C est compatible avec Huawei Matebook / Google Chromebook Pixel / Dell XPS / Asus Zenbook / Surface Book, Huawei Honor Xiaomi Redmi Oneplus LG Android Smartphone qui doté d'un port type c et d'une fonctionnalité OTG 【Interface USB 3.0 】: Pendrive portable conforme à la norme USB 3.0, haute vitesse de transfert des données, et retro-compatible avec USB 2.0 / 1.1, mais la vitesse est limitée selon l'interface de USB de l'appareil 【Facile à Transferer Fichiers】: Lors de brancher la partie USB c dans le smartphone activé OTG, vous voyez Interface Utilisateur Système Clé USB, entrez dans le gestionnaire de fichier, choisissez des photos / fichiers à copier dans la clé USB [ Ne connectez pas le smartphone et ordinateur via KEXIN clé USB qui ne s'avère pas un câble de donnée]