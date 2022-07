Ce serait le coup de maître de OnePlus pour imiter le succès de Xiaomi et Redmi

Partager

Selon les rumeurs, il semble que OnePlus pourrait répéter le mouvement de Xiaomi avec Redmi et transformer sa famille Nord en une nouvelle marque mobile abordable.

Après avoir officialisé sa fusion avec OPPO, il semble que chez OnePlus sont toujours plongés dans une restructuration qui les conduira à devenir un des acteurs majeurs de l’industrieprofitant des synergies d’OPPO et de toute la puissance d’un grand fabricant.

En fait, c’est que OnePlus s’était déjà surpris par le passé en oubliant son héritage tueur phare pour présentez-nous une grande famille de terminaux Android milieu de gamme et abordablesdont les derniers membres ont été les OnePlus Nord 2T et Nord CE 2 Lite il y a quelques semaines à peine.

Et maintenant, selon The Mobile Indian en exclusivité, il semblerait que la firme de Shenzhen envisage boostez votre midcut beaucoup plus sérieusement continuer à croître en volume de ventes, pour lequel ils copieraient la stratégie de rivaux célèbres tels que Xiaomi création d’une sous-marque de Nord.

Il est à noter que OnePlus a lancé de plus en plus de combinés abordables pour sa famille Nord, qui, selon les médias indiens, deviendrait bientôt une sous-marque indépendante sous le nom de « Nord by OnePlus ».

L’idée ne semble pas si étrange si l’on regarde OPPO qui a déjà realmeun je vis avec iQoo oh Xiaomi avec Redmi et Pocoalors sans doute l’apparition de ‘Nord par OnePlus’ ne serait pas surpris trop dans un marché qui tend de plus en plus à différencier le coupé abordable pour céder du terrain aux smartphones plus prime.

Pas en vain, les mobiles de catégorie supérieure ont des marges bénéficiaires plus élevées et jeter leurs bases dans une photographie hors marché en termes de prix et d’avantages, donc étendre la présence des familles les plus vendues semble presque logique.

Quoi qu’il en soit, ce que nous savons, c’est que OnePlus ne disparaîtrait pas entièrement du l’image de marque par Nordce qui laisserait de la place pour ce slogan ‘par OnePlus’ Soit ‘une marque de OnePlus’ pour donner un petit packaging à cette nouvelle sous-marque.

Ils nous disent que ‘Nord by OnePlus’ utiliserait le bleu comme couleur d’entreprise, aurait une présence physique dans les magasins et les supermarchés et aurait une variété de produits dans son catalogue avec des smartphones, des montres et bracelets intelligents, des écouteurs, des téléviseurs et bien plus encore .

On dirait, le bleu clair serait utilisé comme couleur corporative et le poids total de leurs ventes ne reviendrait pas aux chaînes en ligneavec ses propres magasins et showrooms dédiés, ainsi que accords avec détaillants et grandes surfaces pour les aider à valoriser et améliorer une image de marque récemment créée, mais déjà connue de la plupart.

Et oui les amis, ‘Nord par OnePlus’ J’irais très sérieusement dans le marché avec smartphone, portablesdes téléviseurs et des accessoires encore plus petits comme banques d’alimentation ou un casque pour créer un catalogue de produits robuste et attractif à des prix très attractifs.

Il est clair alors que La stratégie de OnePlus est de s’imposer je ne mange plus tueur pharePar ailleurs en tant que créateur mobile vaisseau amiral avec la meilleure technologie, laissant éventuellement à Nord le soin exclusif d’attaquer les segments les plus abordables avec des produits qui peuvent rivaliser face à ceux de Redmi, Poco et realmesurtout… Pensez-vous que le mouvement est bon?

