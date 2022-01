Ce serait la réponse de Jake Gyllenhaal à Taylor Swift pour son album Red

CÉLÉBRITÉS

L’acteur qui a créé Coupable sur Netflix prendrait l’impact du clip vidéo All Too Well avec humour. Regardez l’image avec laquelle il a clairement fait référence à son ex-petite amie.

©GettyL’indice évident de Jake Gyllenhaal sur Taylor Swift.

En novembre, la meilleure des nouvelles est arrivée pour les fans de Taylor Swift. C’est que l’artiste a lancé Rouge (version de Taylor), un réenregistrement de l’album sorti en 2012 qui lui a permis de redevenir propriétaire de ses propres chansons après un long conflit avec la maison de disques qui l’accompagnait jusqu’à présent. Il y avait une chanson que les fans attendaient avec impatience : Trop bien. Tout indique qu’il était dédié à Jake Gyllenhaal et l’acteur n’était pas loin derrière pour répondre.

Le nouvel album comprenait des morceaux inédits, ainsi que de nouvelles versions de chansons précédemment publiées sur des plateformes numériques. Le plus frappant était justement All Too Well, qui cette fois avait une extension de dix minutes et même un court métrage mettant en vedette Dylan O’Brien et Sadie Sink. Les images parlent d’elles-mêmes : le court métrage expose une relation toxique entre une jeune fille de vingt ans et un homme beaucoup plus âgé.

Cela a fonctionné comme une référence claire à la relation que Taylor Swift avait avec l’interprète qui a récemment présenté Coupable dans Netflix. L’amour, la maltraitance, la réconciliation et la résilience ne sont que quelques-uns des condiments inclus dans le clip vidéo particulier de l’artiste. Cela a rapidement amené ses partisans à sortir pour la défendre une fois de plus et à répudier les attitudes que Jake aurait eues avec elle. Mais maintenant… sa réponse est venue !

W Magazine a appelé 35 acteurs à faire partie d’une édition des meilleures performances de 2021. Comme prévu, il a été inclus et a été encouragé à poser devant les caméras. Cependant, un accessoire particulier a attiré l’attention. Gyllenhaal portait une chemise rouge et certaines verres de la même couleur en forme de coeur, ton qui donne son nom au célèbre album.

Ce n’est pas tout! Les lunettes sont les mêmes que celles que porte Swift dans le clip de 22, chanson également incluse dans l’album Rapporter. La tenue était en charge de la styliste Sara Moonves, qui a admis que l’acteur se sentait « très inspiré lors de la séance photo ». Était-ce l’idée de Jake ? Tout indiquerait que c’est ainsi qu’il doit le porter avec humour après que certains fans l’ont accusé de mauvais traitements.

