Ce serait la prochaine apparition de Daredevil et Kingpin dans le MCU

Disney+

Les deux personnages ont participé au Marvel Cinematic Universe et maintenant il y a une rumeur sur Internet de leur prochaine apparition dans le MCU. Attention!

©IMDBCharlie Cox dans Spider-Man : No Way Home

casse-cou et caïd a laissé une belle image aux fans de merveille lors de son intervention dans les salons de cette marque en Netflix. Une fois ces émissions annulées, Kevin Feige en a pris note et n’a pas oublié les personnages. Le Diable de Hell’s Kitchen est revenu dans Spider-Man : Pas de retour à la maison en tant qu’avocat de Peter Parker et Wilson Fisk a fait de même dans la série de Disney+, oeil de faucon.

Tellement cox charlie dans la peau de Matt Murdock comme Vincent D’Onofrio Agissant comme la cheville ouvrière, ils ont réussi à convaincre les partisans de la Univers cinématographique Marvel que leurs versions de ces personnages bien connus sont définitives et c’est pourquoi il leur a fallu faire le saut vers le MCU. Ils l’ont fait et maintenant le fandom attend le prochain projet dans lequel ils peuvent apparaître.

Deux personnages qui reviendront dans le MCU

La vérité est qu’il existe déjà des informations sur la prochaine participation de ces personnages au MCU et ce serait dans une émission de télévision. Disney+ prévu dans un futur proche. Il s’agit de Chassèrentla série qui se poursuivra avec l’histoire de la vie de Maya López, interprétée par Alaqua Cox, qui a également fait ses débuts dans oeil de faucon. Le programme atteindrait la plate-forme Casa del Ratón en 2023.

Les données proviennent de Stacy Caballero qui affirme avoir travaillé sur la série de Chassèrent et ses références sont tout à fait crédibles. Dans son curriculum vitae, nous pouvons voir que dans le passé, il a travaillé sur divers projets de merveille ainsi que de Disney. De plus, ce n’est pas fou de penser que Daredevil and the Kingpin apparaîtra dans une émission titrée par Echo. Rappelez-vous que dans les romans graphiques, les trois personnages sont liés pour des raisons différentes.

Les informations que cox charlie mènerait le redémarrage de Daredevil qui serait également publié en Disney+. Début mars, ils ont révélé la création d’une entité commerciale qui serait utilisée pour produire ce nouvel opus du Diable de Hell’s Kitchen, mais cette fois dans le cadre de la Univers cinématographique Marveloù il avait déjà rencontré Peter Parker lors des événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂