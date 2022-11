Ce serait la date de sortie de The Mandalorian 3 de Disney+

in

Le Mandalorien est l’une des grandes propositions de Star Wars et maintenant dans Spoiler, nous découvrons la date de sortie de la troisième saison.

©IMDBMando et Grogu

Le Mandalorien est une émission de télévision célèbre dans Disney+ qui suit les aventures du Mandalorien Din Djarin et de son ami le petit Grogu qui affrontent l’Empire Intergalactique en même temps que le garçon découvre sa capacité à maîtriser La Force tandis que Mando parvient à avoir le Sabre Noir en sa possession pour mener son peuple dans le retour attendu à Mandalore, quelque chose que nous verrons probablement dans le troisième lot d’épisodes de la série.

Cette série a réussi à relier des aspects de la saga Skywalker même avec l’apparition de Luke pour former Grogu en tant que chevalier Jedi ou les participations inattendues et bien célébrées des adeptes de guerres des étoiles de personnages comme le chasseur de primes le plus dangereux de la galaxie, Boba Fett, ou l’apprenti d’Anakin, Ahsoka Tano. Nous parlons d’une intrigue qui ne cesse de surprendre le fandom !

Mando et Grogu sont de retour !

À présent Faire la guerre des étoiles signalé que le troisième lot d’épisodes de Le Mandalorien va venir a Disney+ le 22 février, bien avant que les adeptes de l’émission télévisée ne spéculent sur le réseau. Le 14 décembre, nous verrons une nouvelle affiche de l’émission et le 25 du même mois, il y aura une nouvelle bande-annonce pour que les fans voient de quoi parle cette troisième saison avec Din Djarin.

Rappelons que l’Empire recherche Grogu, en particulier le méchant Moff Gideon, qui a été vaincu dans le passé par Mando qui a récupéré le Dark Saber de ce personnage et peut aujourd’hui dire qu’il est le chef légitime des Mandaloriens. D’autre part, « le garçon » Il a abandonné l’entraînement qu’il suivait avec Luke Skywalker pour retourner auprès de son ami Din Djarin… Sera-ce la bonne décision pour quelqu’un qui doit apprendre à maîtriser son pouvoir ?

Le Mandalorien a de nombreux aspects intéressants à résoudre dans son intrigue lors du troisième lot d’épisodes, ce qui est très attendu par les fans de cette émission qui reconnaissent sa qualité et la considèrent comme l’un des meilleurs produits de la franchise guerres des étoiles depuis que La Maison de la souris a acheté les droits de cette histoire, qui a commencé dans l’imagination agitée de Georges Lucas à la fin des années 70. Quelle tournée !

