Ce seraient les premiers numéros au box-office de Tenet

“Principe” a finalement atteint les cinémas du monde entier avec la responsabilité de prouver qu’une première superproduction de ces caractéristiques peuvent se produire malgré le situation d’insécurité que le coronavirus a provoquée pour les salles de cinéma. Après une lutte intense entre les dirigeants de Warner et Christopher Nolan, le 26 août, le film avec Robert Pattinson et John David Washington.

Soyez un sauveur ou pas, le film est la clé pour déterminer les étapes à venir du reste des études, pour savoir si d’autres grandes premières telles que “Wonder Woman 1984”, ou à plus long terme, “Dune”, qui est prévu pour le mois de décembre. Alors, gardant cela à l’esprit, Date limite a publié les premières estimations du box-office pour le nouveau film Christopher Nolan.

Selon le support, “Tenet” aurait levé plus de 40 millions de dollars dans le monde depuis mercredi dernier. Ce ne sont pas des chiffres officiels, mais une estimation faite par des experts de Date limite. “Tenet” est, dans le doute, le film le plus regardé dans les salles du monde entier, et la vérité est que ces 40 millions de dollars, si c’est vrai, serait un bon début pour Warner. Pour te donner une idée, c’est la moitié de ce qu’il a soulevé “Interstellaire”, mais le contexte n’était pas comparable.

Nous allons donc voir comment le titre évolue aux États-Unis, ce qui sera la clé de la performance globale du film. Ce sont de bons chiffres qui vous obligent à vous poser une question: Combien “Tenet” aurait-il récolté sans la pandémie?

