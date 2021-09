Ce sera MTV Río Shore, la première réalité originale de Paramount +

Ce n’est pas une nouvelle que réalité de MTV Amérique latine ils connaissent un réel succès grâce à leurs personnages exotiques et drôles. Mais s’il y a une bonne nouvelle pour les fans du Franchise à terre: les version brésilienne et aura son lancement en octobre cette année via Paramount +, le service mondial de streaming par abonnement de ViacomCBS. Dans ce nouveau programme, dix jeunes de Rio de Janeiro se retrouveront dans une maison sur la plage pour les vacances de leur vie. Découvrez la bande-annonce ici!







« C’est la version la plus épique, avec tous les participants prêts à passer au niveau supérieur.», indique l’avance officielle de Bord de rivière. Cette production originale est la première à être réalisée par Paramount +. Son tournage a eu lieu courant 2021 à Búzios, Rio de Janeiro, et ses protagonistes sont un groupe très diversifié et extraverti qui est accompagné presque comme une famille.

Cristal Félix, Guilherme Evaristo, Jessica Barros, Juliana Casaes et Kevin Jolsan Ils feront partie de cette nouvelle réalité sur MTV Latin America. De plus, ils auront la compagnie de Matheus Novinho, Natallia Formaggeri, Patrick Sales, Ricardo Salusse et Vitória Araújo. Tous doivent partager ces vacances pleines de folie, de drame, de flirts et de triangles amoureux.

Pourquoi est-ce qu’on s’attend à ce que ce soit un succès? Depuis sa première en 2009, la franchise Shore s’est avérée intéresser des téléspectateurs toujours prêts à se laisser aller à une nouvelle génération. Le premier d’entre eux était aux États-Unis, avec Jersey Shore, mais ensuite les différentes versions ont atteint le monde entier : Rive d’Acapulco (Mexique), Rivage de Varsovie (Pologne), Sur la côte de Gandia (Espagne), Le rivage de Geordie (Royaume-Uni), Super rivage (International) et Rivage de Floribama (États Unis).

Comment contracter Paramount + à moitié prix ?

Si vous habitez dans Mexique, Paramount + propose une offre de sous-traitance du service de streaming. Il s’agit d’une remise de 50 % dans le forfait annuel: de cette façon, le coût de 789 € diminue à 389 €. De même, la société ViacomCBS a indiqué qu’à partir du 1er octobre, ce même forfait sera au prix fort, mais en payant 10 mois, deux d’entre eux seront gratuits. Ceux qui acquièrent la promotion pendant cette période conserveront l’avantage lors du renouvellement, c’est-à-dire que tous les paiements annuels seront de 50%. Si vous avez déjà votre abonnement, vous pouvez également demander un améliorer au Plan Paramount + Annuel.