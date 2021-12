Ce sera Lifetime Xmas Movies, le spécial de Noël dirigé par un film de Mariah Carey

La Noël C’est le moment idéal pour profiter de tout le contenu thématique que le chaînes de télé et les plateformes de streaming se préparent pour cette période de l’année. Et bien qu’il soit plein de classiques comme Le grinch, disponible dans des services tels que Netflix ou Amazon Prime VidéoLa vérité est que c’est toujours une bonne occasion de revoir de nouvelles productions mettant en vedette de grandes stars.

Durée de vie en est le parfait exemple. Est-ce que la chaîne prépare un spécial qui sera diffusé dans les prochains jours sous le titre Films de Noël à vie et qui peut être consulté de toute l’Amérique latine, également sur demande. Son package traditionnel de films de Noël comportera 9 propositions qui seront présentées en avant-première les week-ends de décembre.

La société a produit et réalisé plus de 100 films de Noël, et inclura les meilleurs d’entre eux dans le spécial qu’elle prépare pour 2021. »Chacune des productions est conçue pour être appréciée en famille et le réveillon de Noël« Ils ont souligné à partir de Lifetime. Et il présentera des films comme Noël à la mode, Il était une fois à Noël, un Noël très spécial, Santa’s Gang, Eve’s Christmas Miracle Oui dentelles de Noël.

Cependant, l’attraction principale viendra avec le spécial de Noël mettant en vedette Mariah Carey: Un air de Noël. Idéal à regarder cette saison, c’est l’une des meilleures propositions de la programmation spéciale, avec date de Noël, mené par Fran drescher Oui Père Noël dans lequel brille l’acteur Mario López sous la direction de Melissa Joan Hart. Découvrez ici toutes les bandes-annonces et les avant-premières de chacune d’entre elles !

+ Films de Noël à venir sur Lifetime

– le jour de Noël

Date de sortie: 11 décembre

Distribution: Blake Lee, Fran Drescher, Ben Lewis, Chad Connell.

Parcelle: Hugo rencontre Patrick lors de ses festivités de Noël locales et alors qu’ils passent du temps ensemble, l’attirance qu’ils ressentent devient indéniable. Mais lorsqu’il recevra une promotion qui l’oblige à déménager à Londres, il devra décider de ce qui est le plus important pour lui. L’amour triomphera-t-il ?

– Il était une fois à Noël

Date de sortie: 11 décembre

Distribution: Vanessa Lachey et Ryan McPartlin.

Parcelle: Amelia Lewis est très excitée lorsqu’elle envisage d’ouvrir une boutique de Noël. Mais sa célébration s’arrête lorsqu’elle découvre que Vic Manning a également fait une offre sur la propriété qu’elle voulait. Amélia et Vic ont la même idée, recherchent le propriétaire des lieux, Elder Dubois, et le convainquent de leur vendre leur espace. Malgré les vacances, Elder est déprimé. C’est le premier Noël sans sa femme, et il n’est pas d’humeur à présider le comité de décoration du concours annuel « Christmas Battle ». Dans l’espoir de convaincre Elder, Amelia et Vic se portent volontaires pour reprendre leurs fonctions. Après avoir continuellement combattu et tenté de se vaincre, les deux combattants apprennent à travailler ensemble et à mettre leurs différences de côté pour le plus grand bien. Ils se rendent compte que l’engagement est la clé qui mène à une fin heureuse et romantique.

– Père Noël

Date de sortie: 12 décembre

Distribution: Mario Lopez, Anna Lynne McCord, Paulina Chavez.

Parcelle: David Morales (Mario López), directeur d’un lycée de l’Arizona et père célibataire, a perdu l’esprit de Noël après avoir également perdu sa femme il y a quelques années pendant la saison de Noël. Maintenant, David fera tout pour éviter Noël, alors il travaille comme livreur pendant les vacances. Mais cette année, la fille de David, Noel (Paulina Chavez), âgée de 14 ans, et sa sœur, Marissa (Marycarmen López), sont déterminées à ramener l’esprit de Noël dans la famille et, espérons-le, à aider David aussi. rencontres en ligne. Ainsi, lorsque Sophie (AnnaLynne McCord), une musicienne pleine d’esprit et cliente sur la route de livraison de David, le frappe carrément, quelque chose de magique se produit entre eux.

– Noël à la mode

Date de sortie: 16 décembre

Distribution: Ryan Cooper, Katie Leclerc, Celeste Olviva, Caroline Portu.

Parcelle: Depuis le décès de son père, Emily dirige la ferme laitière de sa famille avec l’aide de sa mère et de sa meilleure amie. Mais ce Noël, la ferme a traversé des moments difficiles, alors la sœur d’Emily, Dorothy, qui est la copropriétaire d’Emily, et son partenaire commercial attrayant, Charlie, ont proposé de vendre la ferme. Emily propose un plan ingénieux pour acheter le stock de sa sœur et organiser un concours de saveurs de crème glacée de Noël en ligne qui devient viral à l’aide d’un ingrédient clé, l’incroyable tarte aux pommes de Charlie. La glace de Noël à la Mode est née ! Alors même que la date limite des achats du réveillon de Noël approche, Emily a besoin d’un miracle de Noël pour sauver sa ferme et l’héritage de son père à temps pour un joyeux Noël.

– Un Noël très spécial

Date de sortie: 18 décembre

Distribution: Damon Runyan, Sarah Carter, George Canyon, Paul Popowich.

Parcelle: Holly, aspirante professeure d’astronomie et passionnée de Noël, est dévastée lorsque son petit ami de longue date, Adam, planifie un voyage d’affaires et la laisse seule pour les vacances. Quand elle décide de surprendre Adam et ses parents avec une visite de Noël, cependant, le destin intervient, ou peut-être l’esprit de Noël. Le voyage de vacances mouvementé de Holly prend une tournure romantique lorsqu’elle et son partenaire de bus Luke forgent un lien instantané à propos de leur amour des constellations et de Noël. Dans l’esprit de la saison, Holly invite Luke et son frère Bull à rejoindre sa famille et Adam pour Noël, créant instantanément une compétition entre Luke et Adam pour attirer l’attention de Holly. Alors que des étincelles volent comme des étoiles filantes entre Holly et Luke.

– La bande du Père Noël

Date de sortie: 19 décembre

Distribution: Rebecca Dalton, Aaron.

Parcelle: Une professeure d’art au chômage accepte un travail très éloigné de tout ce qu’elle a fait jusqu’à présent : elle doit aider un riche veuf et ses deux jeunes filles à redécouvrir la magie de Noël.

– Une mélodie de Noël

Date de sortie: 24 décembre

Distribution: Mariah Carey, Karri O’Reilly, Jennifer Shapiro.

Parcelle: Ce film réalisé par Mariah Carey et avec la participation agissante de Lacey Chambert, Brennan Elliott et Carey, raconte comment un don de musique transporte les gens vers un autre moment et un autre endroit où ils trouvent leurs sentiments les plus vrais.

– Le miracle de Noël d’Eve

Date de sortie: 25 décembre

Distribution: LeAnn Rimes, Tyler Hynes, Gwenyth Walsh, Laurie Murdoch.

Parcelle: En tant que surintendante par intérim de l’école, Eve (LeAnn Rimes) réduit les budgets et se trouve maintenant dans sa ville natale, où elle fait partie du personnel. Son beau voisin Liam (Tyler Hynes) est professeur de musique et Eve pense que son programme devrait être coupé. Mais heureusement, votre ami est marié à un informaticien, qui a créé un site Web de dons directs pour sauver le programme artistique. Lancé lors de la cérémonie d’illumination de l’arbre où les élèves de Liam se produiront, le site Web pourrait fournir le miracle de Noël dont la ville a besoin. Déjà l’univers coopère. Eve est de retour à la maison et elle, Liam et leur fille semblent célébrer de nombreux Noëls à venir.

– lacets de Noël

Date de sortie: 26 décembre

Distribution: Mia Topalian, Bailey Chase, Jessica Morris, Austin R. Grant.

Parcelle: Après une dispute avec sa mère, Jennifer doit faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri dans l’espoir d’apprendre la compassion pour les autres. A travers cette nouvelle expérience, Jennifer crée un lien avec le personnel.

