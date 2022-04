Ce sera le spin-off de John Wick avec Ana de Armas

in

L’actrice de No Time To Die s’implique dans l’univers de Keanu Reeves. On vous dit ici de quoi parle ce film qui n’a rien à voir avec James Bond.

© GettyAna de Armas rejoint l’univers de John Wick.

A seulement 33 ans, Anne d’armes Elle est en train de devenir l’une des actrices les plus prometteuses de l’industrie. Née à Cuba mais devenue célèbre en Espagne, l’artiste a réalisé bien plus que des rôles stéréotypés pour les femmes latines. En ce sens, elle en vint à être convoquée dans des succès de l’envergure de John Wick. Son voyage à travers cet univers ne fait que commencer : il aura un retombées et il y a déjà de nouveaux détails sur la production.

Ana de Armas a volé le cœur des téléspectateurs avec la série Embarquement, où il a excellé aux côtés d’autres jeunes qui sont aujourd’hui des figures : Blanca Suárez, Martiño Rivas et Yon González. Mais loin de s’en tenir à ce projet, il ne lui a pas fallu longtemps pour faire le grand saut vers Hollywood. En 2014, ne maîtrisant pratiquement pas l’anglais, il vient pour la première fois à Los Angeles et depuis, il n’a cessé de diriger des films inoubliables.

coureur de lame 2049 par Denis Villeneuve Couteaux sortis par Ryan Johnson, Pas le temps de mourir par Cary Fukunaga et eaux profondes d’Adrian Lyne ne sont que quelques-uns des projets réussis auxquels il a participé ces dernières années. Cependant, ses prochains films sonnent tout aussi encourageants. Et ça va jouer ballerineun spin-off de John Wick dont le tournage débutera très prochainement et qui excite déjà les fans de films mettant en vedette John Wick Keanu Reeves.

Dans CinémaCon Ils ont assuré : «Cet été, le tournage débutera sur un tout nouveau chapitre de l’univers de John Wick, Ballerina, avec Ana de Armas.”. Le projet sera mené par Len Wisemann, avec scénario de Shay Hatton, et racontera l’histoire d’une femme meurtrière déterminée à se venger des responsables du meurtre de sa famille. Et bien que ce soit un film important, ce n’est pas le seul à l’ordre du jour.

L’actrice cubaine a des propositions prometteuses en cours. Tout d’abord, il sera présenté en première sur Netflix le 22 juillet L’homme gris, un film mettant en vedette Chris Evans et Ryan Gosling qui tourne sous la direction d’Anthony et Joe Russo. Elle sera également chargée de donner vie à Marilyn Monroe dans Blondqui arrivera fin 2022. Enfin, il tourne son troisième film avec Chris Evans, fantômeToujours pas de date de sortie confirmée. Sans aucun doute, c’est l’artiste en vogue.

