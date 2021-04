Ce sera le spécial HBO pour le 10e anniversaire de Game of Thrones

Game of Thrones a marqué une époque à la télévision et chez les téléspectateurs, se transformant ainsi en Une des meilleures séries de l’histoire, malgré une dernière saison qui n’a pas répondu aux attentes de millions de fans. Le 17 avril prochain marque le 10e anniversaire de la première du programme basé sur la saga des livres de George RR Martin et de HBO et WarnerMedia ont annoncé comment ils allaient célébrer.

Lundi, les réseaux sociaux de EU, Instagram et Twitter ont de nouveau fait référence à l’émission historique pour faire une annonce très spéciale pour tous les fans: sous le titre Anniversaire de fer, ils ont rapporté comment la commémoration pour célébrer le 10e anniversaire du premier épisode diffusé dans le monde, qui était un avant et un après.

Depuis le jeudi 1er avril, trois épisodes entièrement dédiés à un personnage ont commencé à être diffusés sur l’écran HBO Signature.. Les plus emblématiques qui auront leur plat du jour jusqu’au 16 avril dans l’ordre seront:

1. Arya Stark

2. Robb Stark

3. Tyrion Lannister

4. Cersei Lannister

5. Daenerys Targaryen

6. Bran Stark

7. Jaime Lannister

8. Khal Drogo

9. Oberyn Martell

10. Dragons

11. Meilleures batailles

12. Melisandre

13. Brienne de Tarth

14. Sansa Stark

15. Marcheurs blancs

16. Jon Snow

Du jour 17 avril, date anniversaire officielle, Toutes les saisons seront diffusées jusqu’au 24 avril, une par jour, également sur la chaîne HBO Signature. En outre, À partir du lundi 5 avril, TNT Series diffusera les deux premières saisons, avec un épisode par jour, Du lundi au jeudi à partir de 23h30 en Amérique latine.

Si vous voulez voir toute la série, vous pouvez le faire via HBO GO, en attendant l’arrivée du service de streaming HBO Max qui arrivera en Amérique latine en juin, où en 2022 il inclura parmi son contenu Maison du dragon, le spin-off qui aura lieu temporairement 300 ans avant les événements de Game of Thrones.